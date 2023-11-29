В Европе вдруг решили, что передача замороженных российских активов Украине представляет угрозу, — детали

Центробанк ЕС поддерживает и готов помогать Украине, но заявляет, что есть другие пути финансирования восстановления, чем размораживать российские активы в пользу нашего государства.

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Направление прибыли от замороженных активов РФ для помощи в восстановлении Украины повредит репутации валюты евро. Об этом вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос заявил интервью изданиям De Standaard и La Libre Belgique, со стенограммой которого можно ознакомиться на сайте ЕЦБ.

Вице-президент Европейского центрального банка отметил, что выступает за помощь Украине и ее поддержку любым возможным способом, но "позиция банка по использованию дивидендов и процентов от замороженных активов понятна".

По мнению Гиндоса, помощь Украине — это глобальное решение, в частности, с участием всех членов G7.

Более того, нужно действовать осторожно, поскольку "это может привести к репутационному ущербу".

"Мы должны выйти за пределы этого конфликта в изоляции, и это может иметь последствия для евро как безопасной валюты. Евро является второй по весомости валютой в мире, и мы должны учитывать его долгосрочную репутацию", — добавил Гиндос.

По мнению Гиндоса, есть другие пути финансирования восстановления Украины.

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Западные страны заморозили российские активы на 300 млрд долларов в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии.

Напомним, в октябре 2023 года ЕС и США подтвердили свои намерения передать Украине доходы от замороженных активов России.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, планируется, в частности, сократить доходы России от экспорта алмазов. Несмотря на события на Ближнем Востоке, внимание Европы по-прежнему сосредоточено на поддержке Украины: поставки оружия и боеприпасов будут продолжаться.

Добавим, что Еврокомиссия одобрила запрет на продажу российских алмазов, поэтому бельгийские трейдеры готовятся к новому контролю над своей отраслью.