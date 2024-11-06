Украинцы смогут положить "змею" в кошелек: НБУ выпустил памятную монету (фото)

По 12-летнему восточному календарю 2025 год пройдет под знаком Змеи. Она олицетворяет глубокие знания, рассудительность, способность к адаптации и выживанию в любых условиях, отметили в НБУ.

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В Украине ввели в обращение пятигривневую монету "Год змеи, которая продолжает коллекцию "Восточный календарь". Тираж — 80 тысяч штук. Об этом сообщили в Музее денег Национального банка Украины.

Монета "Год змеи" номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера и имеет массу 16,54 г. На ее аверсе изображены 12 символов восточного календаря, а на реверсе — загадочная змея, что дополнительно означает опасность для врага. Ее хвост причудливо закручен и напоминает саблю, что символизирует готовность к борьбе, отметили в НБУ.

По кругу змею окружают стилизованные символы, присущие каждому времени года: снежинки, цветки, плоды, ветви.

Нацбанк ввел в обращение монету "Год змеи" Фото: Музей денег Национального банка Украины

Художественный замысел воплотили Марина Куц и скульптор Анатолий Демьяненко.

"Змея — шестой знак китайского зодиака, который символизирует гибкость, интуицию и спокойствие. Она олицетворяет глубокие знания, рассудительность, способность к адаптации и выживанию в любых условиях. Мы, украинцы, за годы войны, как никто другой, почувствовали важность этих качеств и понимаем, насколько нужны гибкость и способность к трансформации для продолжения борьбы. Несмотря на сверхсложные условия, мы адаптируемся, чтобы шаг за шагом двигаться к своей цели — победе", — говорится в сообщении.

Эта монета уже официально в обращении, и ее можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также через банки-дистрибьюторы. Кроме того, монета является законным платежным средством, поэтому ее можно использовать для любых расчетов.

Напомним, 24 ноября 2023 года НБУ презентовал монету "Год Дракона", которую посвятил Вооруженным силам Украины.

6 декабря 2023 года Нацбанк выпустил памятную монету "Страна супергероев", которую посвятил волонтерам.