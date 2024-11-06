Українці зможуть покласти "змію" до гаманця: НБУ випустив пам'ятну монету (фото)

За 12-річним східним календарем 2025 рік пройде під знаком Змії. Вона уособлює глибокі знання, розсудливість, здатність до адаптації та виживання в будь-яких умовах, зазначили в НБУ.

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В Україні ввели в обіг п'ятигривневу монету "Рік змії, яка продовжує колекцію "Східний календар". Тираж — 80 тисяч штук. Про це повідомили в Музеї грошей Національного банку України.

Монета "Рік змії" номіналом 5 гривень виготовлена з нейзильберу і має масу 16,54 г. На її аверсі зображені 12 символів східного календаря, а на реверсі — загадкову змію, що додатково означає небезпеку для ворога. Її хвіст химерно закручений та нагадує шаблю, що символізує готовність до боротьби, зазначили в НБУ.

По колу змію оточують стилізовані символи, притаманні кожній порі року: сніжинки, квітки, плоди, гілки.

Нацбанк ввів в обіг монету "Рік змії" Фото: Музей грошей Національного банку України

Художній задум втілили Марина Куц і скульптор Анатолій Демяненко.

"Змія — шостий знак китайського зодіаку, який символізує гнучкість, інтуїцію та спокій. Вона уособлює глибокі знання, розсудливість, здатність до адаптації та виживання в будь-яких умовах. Ми, українці, за роки війни, як ніхто інший, відчули важливість цих якостей та розуміємо, наскільки потрібні гнучкість і здатність до трансформації для продовження боротьби. Попри надскладні умови, ми адаптуємося, аби крок за кроком рухатися до своєї мети — перемоги", — йдеться у повідомленні.

Ця монета вже офіційно в обігу, і її можна придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також через банки-дистриб’ютори. Крім того, монета є законним платіжним засобом, тож її можна використовувати для будь-яких розрахунків.

Нагадаємо, 24 листопада 2023 року НБУ презентував монету "Рік Дракона", яку присвятив Збройним силам України.

6 грудня 2023 року Нацбанк випустив пам’ятну монету "Країна супергероїв", яку присвятив волонтерам.