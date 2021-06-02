Південна Корея оголосила про створення своєї цифрової валюти

За словами чиновників, зараз вони вибирають постачальника технологій, які дозволять створити пілотну платформу для цифрової валюти.

Центральний банк Південної Кореї оголосив про розробку пілотної цифрової валюти на тлі зниження операцій з готівкою, повідомляє Reuters. Зараз регулятор займається пошуком партнерів через відкриті торги, щоб цифрову валюту можна було запустити в тестовому режимі.

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Центральний банк Південної Кореї задумався про свою цифрову валюту в зв'язку з тим, як стрімко поширюються біткоїни й інші криптовалюти, що змінюють традиційний фінансовий сектор.

Корейські банкіри впевнені, що власна цифрова криптовалюта дозволить модернізувати фінансову систему Південної Кореї, прискорить внутрішні та міжнародні платежі, а також запобіжить загрозі з боку інших криптовалют.

Як заявив представник Центрального банку Південної Кореї, зараз істотно знижується частка операцій з готівкою, а кроки зі створення цифрової валюти є "підготовкою до змін у мінливій системі розрахунків із платежів".

За даними Reuters, платформа, на якій створять пілотну цифрову валюту, складатиметься з комерційних банків і роздрібних точок, а під час випробувань людям запропонують здійснювати оплату за допомогою мобільних телефонів, переказувати кошти на особисті рахунки та відкривати депозити.

У регулятора підкреслили, що пілотна програма зі створення цифрової валюти триватиме із серпня по грудень 2021 року і в наступному році вона може бути розширена до другої фази.

Раніше Фокус розповідав, що ринок криптовалют через біткоїни втратив майже 1 трлн доларів. Це сталося після того, як біткоїн звалився в ціні майже до $38 тисяч.

Також Фокус повідомляв, що PayPal дозволить користувачам виводити криптовалюту на сторонні гаманці. Як запевнили розробники, скоро користувачі PayPal зможуть не тільки відправляти біткоїни іншим користувачам у рамках платформ, але й виводити їх на інші, такі як Coinbase, і зовнішні гаманці.