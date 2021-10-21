У костюмах із "Гри в кальмара": Південну Корею охопили протести членів профспілки (відео)

Люди одягли костюми з популярного серіалу, тому що вони, як і персонажі з трилера намагаються заробляти собі на життя. Багатьом ситуація в "Грі в кальмара" нагадує їхнє реальне життя.

Майже 80 тисяч членів Південнокорейської конфедерації профспілок вийшли на акції протесту в 13 містах країни. Протестувальники вимагають поліпшити умови своєї праці. Про це повідомляє Insider.

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Повідомляється, що одна з головних вимог у людей — поліпшення умов праці для нерегулярних робочих, а також підвищити мінімальну заробітну плату. Так, у Сеулі на протест вийшли майже 27 тис. осіб. Правопорядок охороняють приблизно 12 000 офіцерів, які стримують натовп.

Люди вийшли на протест у костюмах із популярного серіалу "Гра в кальмара", тому що сенс серіалу їм дуже близький. Керівник корейського телеканалу Channel News Asia заявив, що вони, як і персонажі серіалу намагаються заробити на життя.

Фото: South China Morning Post

"У "Грі в кальмара" ви бачите персонажів, які намагаються вижити після того, як їх звільнили на роботі, намагаються керувати закусочними зі смаженою куркою або працюють водіями. Це нагадало мені моїх співробітників, які померли", — сказав Лі Чанг-Кеун у коментарі ABC News.

Лі Чанг-Кеун — це ексспівробітник компанії Ssangyong Motors, яка в 2009 році звільнила тисячі людей після заяви про банкрутство.

Підкреслюється, що президент Південної Кореї Мун Чже Ін закликав членів профспілок не протестувати через коронавірус. У країні діють суворі обмеження на збори людей. Громадяни можуть збирати групами до 8 осіб, за умови, що половина з них повинна повністю пройти курс вакцинації.

Нагадаємо, серіал "Гра в кальмара" стала кращим серіалом на Netflix. Триллер подивилося понад 111 млн осіб по всьому світу.

Раніше в Південній Кореї оголосили про створення власної цифрової валюти через поширення біткоїна й інших криптовалют у світі.