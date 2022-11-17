Гроза всех радаров: в Тайване представили дрон-камикадзе Chien Hsiang (фото)

Тайваньский дрон способен поражать цели в радиусе 1000 км, со скоростью барражирования до объекта в 600 км/ч.

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В Тайване прошла выставка разработанных на острове беспилотников. Один из них предназначен для уничтожения радаров и может запускаться из грузовиков. Об этом сообщает The War Zone.

Компания NCSIST разработала дрон-камикадзе для уничтожения радаров на море, на побережье и на земле. Chien Hsiang также способен наносить удары по другим беспилотникам. Как именно это делается, не сообщается, но автор предполагает, что дрон-камикадзе может атаковать более медленные БПЛА. Однако этот сценарий называют сомнительным.

[ + – ] БПЛА способен действовать в радиусе 1000 км

Глава отдела исследований авиационных систем NCSIST Чи Липин заявил, что максимальное время полета дрона составляет 5 часов, а радиус действия — 1000 км. Дрон-камикадзе улавливает сигнал радара, на который наводится и поражает. Перед этим он находится в воздухе, если сигнал радара пропадает, то дрон зависнет в воздухе. Все эти процессы происходят в автономном режиме.

Chein Hsiang после наведения на цель летит на нее со скоростью 600 км/ч. Потенциально он может быть оснащен пакетом радиоэлектронной борьбы. Внешне дрон-камикадзе похож на первопроходца в БПЛА такого типа израильский IAI Harpy. А также на иранские Shahed-136.

[ + – ] Иранский "Шахед"

С автомобиля, который является площадкой для запуска БПЛА, одновременно можно запустить 12 БПЛА. Такие пусковые установки можно размещать в любой точке острова. К 2025 году в Тайване надеются произвести 104 беспилотника.

Напомним, США ввели санкции против иранского производителей дронов Shahed и их поставщиков в РФ.

Ранее "Укроборонпром" рассказал, чем украинский беспилотник будет лучше иранского "Шахеда".