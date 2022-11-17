Гроза всіх радарів: у Тайвані представили дрон-камікадзе Chien Hsiang (фото)

Тайванський дрон здатний уражати цілі в радіусі 1 000 км, зі швидкістю баражування до об'єкта 600 км/год.

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У Тайвані відбулася виставка розроблених на острові безпілотників. Один із них призначений для знищення радарів і може запускатися з вантажівок. Про це повідомляє The War Zone.

Компанія NCSIST розробила дрон-камікадзе для знищення радарів на морі, узбережжі та землі. Chien Hsiang також здатний завдавати ударів по інших безпілотниках. Як саме це робиться, не повідомляється, але автор припускає, що дрон-камікадзе може атакувати повільніші БПЛА. Однак цей сценарій називають сумнівним.

[ + – ] БПЛА здатний діяти в радіусі 1 000 км

Голова відділу досліджень авіаційних систем NCSIST Чі Ліпін заявив, що максимальний час польоту дрону становить 5 годин, а радіус дії — 1 000 км. Дрон-камікадзе вловлює сигнал радара, на який наводиться та уражає. Перед цим він перебуває у повітрі, якщо сигнал радара зникає, то дрон зависне у повітрі. Усі ці процеси відбуваються в автономному режимі.

Chein Hsiang після наведення на ціль летить на неї зі швидкістю 600 км/год. Потенційно може бути оснащений пакетом радіоелектронної боротьби. Зовні дрон-камікадзе схожий на першопрохідника в БПЛА такого ізраїльського типу IAI Harpy. А також іранські Shahed-136.

[ + – ] Іранський "Шахід"

З автомобіля, який є майданчиком для запуску БПЛА, можна запустити одночасно 12 БПЛА. Такі пускові установки можна розміщувати у будь-якій точці острова. До 2025 року в Тайвані сподіваються зробити 104 безпілотники.

Нагадаємо, США ввели санкції проти іранського виробників дронів Shahed та їх постачальників в РФ.

Раніше "Укроборонпром" розповів, чим український безпілотник буде кращим за іранський "Шахід".