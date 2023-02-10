Новый китайский дрон-невидимка может произвести революцию: секрет в простом механизме

Инженеры решили убрать подвижные закрылки, заменив их слоем сжатого воздуха. Летные испытания прошли успешно.

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В Китае тестируют беспилотник-невидимку нового типа, который использует сжатый воздух для маневрирования. Об этом пишет китайская газета South China Morning Post.

Инженеры из Китайского центра аэродинамических исследований и разработок в провинции Сычуань представили дрон, напоминающий уменьшенную версию американского стелс-бомбардировщика B2 Spirit, вот только летает без помощи рулей высоты, закрылков и других подвижных элементов, которые позволяют менять направление с помощью встречного потока ветра. Он оснащен довольно простым механизмом, который собирает воздух и выпускает его слоем вокруг крыльев, позволяя выполнять маневры во время полета, например крен или тангаж.

Во время испытательного полета беспилотник поднимался, катился и адаптировался к дисбалансу турбулентности, полностью используя сжатый воздух внутри реактивного двигателя, в то время как элевоны (закрылки) были зафиксированы неподвижно. Отмечается, что время отклика БПЛА на команды оператора составляло менее 0,02 секунды.

Такой метод, считают разработчики, по эффективности нисколько не уступает традиционной технологии для самолетов. Более того, он делает летательный аппарат более незаметным для радаров, поскольку механические детали, их острые края, неровности и зазоры значительно увеличивают площадь отражения сигналов.

"Форма самолета-невидимки была тщательно разработана с учетом аэродинамики и малозаметности", — прокомментировал руководитель команды Чжан Лю.

Он добавил, что в мире еще не было самолетов, способных одновременно совершать качку и тангаж — угловое движение относительно главной поперечной оси инерции. Изменение курса самолета порой требует большой мощности, особенно во время набора высоты, а забор большого количества свежего воздуха из двигателя может привести к резкой потере тяги. Эту проблему инженеры решили, отводя лишний воздух от турбины компрессора двигателя. Таким образом они полностью разделили забор воздуха и создание тяги во время полета.

Кроме того, команда Чжана Лю заявила, будто нашла способ эффективно охлаждать горячий воздух в больших количествах. Они разместили под крылом привод, управляющий воздушными потоками, поступающих с разных направлений, и создающий крутящий момент для управления положением.

Китайского центра аэродинамических исследований и разработок в Сычуани занимается также разработкой истребителя J-20 и гиперзвукового оружия. Они считают, что механизм управления с помощью сжатого воздуха может пригодиться и пилотируемым самолетам будущего, сделав их более незаметными и дешевыми.

В январе стало известно, что Китай стал мировым лидером по экспорту боевых дронов — за последние 10 лет страна продала 282 летательных аппарата, а США — только 12. Как отмечают эксперты, китайцы успешно копируют западные технологии и налаживают массовой производство.