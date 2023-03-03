Военные провели реальный воздушный бой между ИИ и пилотом – результат поразил всех

ИИ реагировал молниеносно, предугадывая действия человека.

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Китайский центр аэродинамических исследований и разработок решил столкнуть в небе двух ассов: настоящего пилота и самолет под управлением ИИ, сообщает South China Morning Post. Сражение прошло в небе, но не на боевых, а на небольших моделях самолетов и целью было не уничтожение, а тактическая победа одного соперника над другим.

ИИ реагировал молниеносно, предугадывая действия человека. Самолет под управлением искусственного интеллекта на всем протяжении боя плотно держался позади противника – настоящего асса, который дистанционно управлял моделью своего самолета. Пилот пробовал обмануть ИИ с помощью разнообразных тактик: пытался заманивать его, имитировать резкое падение вниз, резко менял скорость и направление полета, но ИИ разгадал все трюки. Весь бой занял всего полторы минуты, поскольку пилоту так и не удалось обмануть нейросеть.

"ИИ скоро станет королем неба", — говорят китайские ученые, ведь компьютеру не страшны перегрузки, он реагирует моментально, умеет просчитывать множество ходов противника и совсем не заботится о собственной безопасности, применяя всевозможные рискованные фигуры пилотажа.

Но пока что технология управления самолетами под руководством ИИ все еще не идеальна: нейросеть нужно постоянно обучать и закладывать в нее новые данные. Однако китайские ученые уверены, что скоро смогут создать кибер-пилота, который сможет учиться во время реального полета и улучшать свои характеристики практически без наземной поддержки.

Ранее Фокус писал, что истребитель F-16 ВВС США целых 17 часов управлялся ИИ: пилоты-испытатели теперь не нужны.