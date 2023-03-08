Вчаться на помилках росіян: китайська військова преса "розносить" провал РФ в Україні, — Reuters

За даними видання, у Китаї активно критикують російську армію і заявляють про перемогу України в інформаційній війні.

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У китайській пресі активно критикують провал росіян у війні проти Росії. Про це 8 березня пише агентство Reuters.

Повідомляється, що журналісти британського видання проаналізували 100 статей у понад 20 оборонних журналах і з'ясували, що в китайському військово-промисловому комплексі ретельно вивчають вплив американської зброї і технологій, які можуть бути розгорнуті проти китайських сил у війні за Тайвань.

Роль Starlink та БПЛА в невдачах Росії

Китайські військові оглядачі у своїх роботах наголошують на занепокоєнні роллю Starlink, супутникової мережі, розробленої американською компанією SpaceX, у забезпеченні зв'язку військових України під час російських ракетних атак на енергосистему країни.

"Відмінна робота супутників Starlink у цьому російсько-українському конфлікті, безумовно, спонукає США та західні країни широко використовувати Starlink у можливих воєнних діях в Азії", — йдеться у вересневій статті, написаній дослідниками з Інженерного університету сухопутних військ Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Автори визнали, що Китаю, який прагне створити свою власну подібну супутникову мережу, "необхідно терміново" знайти способи збити або вивести з ладу "Старлінки".

Також китайці дійшли висновку, що війна з безпілотниками заслуговує на великі інвестиції.

"Ці безпілотні літальні апарати слугуватимуть "дверями для удару" в майбутніх війнах", — йдеться в статті в журналі щодо танкової війни, опублікованій державним виробником зброї NORINCO, постачальником НВАК, де описується здатність безпілотників нейтралізувати оборону противника.

Роль західної зброї у поразці Росії

У статті, опублікованій у жовтні, наголошувалося, що Китай має покращити свої можливості щодо захисту військової техніки, враховуючи "серйозні збитки, завдані російським танкам, бронемашинам і військовим кораблям" ракетами Stinger і Javelin, якими керували українські бійці.

В іншій статті, опублікованій у жовтні двома дослідниками з Національного університету оборони НВАК, аналізується ефект від постачання США високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS в Україну, а також те, чи варто турбуватися китайським військовим.

"Якщо в майбутньому HIMARS наважиться втрутитися у справи Тайваню, те, що колись було відомо як "засіб, що викликає вибух", спіткає інша доля перед різними супротивниками", — йдеться у висновку.

У статті автори підкреслюють наявність у Китаю власної передової ракетної системи, яку підтримують розвідувальні безпілотники, і зазначають, що успіх України з HIMARS залежав від обміну інформацією про цілі та розвідданими США через Starlink.

Критика Росії у китайській пресі

У кількох статтях китайські експерти аналізують сильні сторони українського опору, враховуючи диверсійні операції спецназу на території Росії, використання програми Telegram для отримання інформації від цивільного населення та оборони металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Багато інших статей присвячено розбору помилок окупаційних сил Росії. Так, в одній з них, опублікованій у журналі "Танкова війна", йдеться про застарілу тактику та відсутність єдиного командування, а в іншій, опублікованій у журналі "Електронна війна", йдеться, що російські засоби зв'язку були недостатні для того, щоб протистояти НАТО у наданні розвідданих українцям, що призводило до дорогих засідок.

У статті, опублікованій цьогоріч дослідниками з Інженерного університету Народної збройної міліції, оцінюються висновки, які Китай може зробити з підриву Керченського мосту в окупованому Росією Криму.

Окрім поля бою, у роботі висвітлюється інформаційна війна, яку, на думку дослідників, виграли Україна та її союзники.

В одній з лютневих статей дослідники з Університету інформаційної інженерії НВАК закликають Китай випереджально підготуватися до глобальної реакції громадської думки, подібної до тієї, з якою зіткнулася Росія.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан на щорічній парламентській сесії в Пекіні 7 березня заявив, що Китай має розвивати відносини з Росією, оскільки "світ стає дедалі неспокійнішим".

Раніше, 6 березня, міністр оборони України Олексій Резніков розповів, чим Китай може допомогти Росії у війні з Україною. За словами глави оборонного відомства, за допомогою Пекіна Росія може перешкодити роботі українських дронів і відкрити полювання на операторів.

Також нагадаємо, 6 березня американський канал CNN повідомляв, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну відкрило для Сполучених Штатів та їхніх партнерів у Тихоокеанському регіоні можливість зміцнити колись зіпсовані відносини.