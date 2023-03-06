Під загрозою кожен оператор дрона: Резніков озвучив, чим Китай може допомогти Росії

Міністр оборони України з побоюванням ставиться до китайських дронів і наполягає на розширенні вітчизняного виробництва.

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За допомогою Китаю Росія може перешкодити роботі українських дронів та відкрити полювання на операторів. Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про ризики їхньої співпраці в інтерв'ю виданню Liga.

Влада Заходу все частіше говорить, ніби Китай почне надавати військову допомогу Китаю. Олексій Резніков звернув увагу, що українські війська успішно використовують на полі бою дрони китайського виробництва. Як припускає міністр, Китай може змусити виробників обмежити роботу БПЛА.

"Якщо, не дай Боже, Китай приймає рішення вступити до Альянсу — їх виробник може зробити багато, щоб завадити роботі наших дронів. Тому що "Аероскоп" ніхто не скасовував, місцезнаходження оператора зрозуміле. І боротимуться не з дронами, а з операторами", — Прокоментував Резніков.

Він додав, що через такі ризики "дуже обережно" ставиться до дронів, що постачаються з Китаю, і виступає за розвиток українського виробництва безпілотників. Як повідомив Олексій Резніков, якийсь час тому він разом із головою Мінцифри Михайлом Федоровим зустрічався з представниками 80 вітчизняних компаній та пообіцяв закуповувати усі випущені ними БПЛА. Для цього у бюджеті Міноборони зарезервовано 20 млрд грн, ще 10 млрд виділено урядом для придбання зарубіжних безпілотників. Крім того, дрони планує докуповувати МВС.

"Нам потрібна неймовірна кількість безпілотників. Це GameChanger. Як дронів для розвідки/коригування, так і ударних від 3 до 1000 км, морських дронів. Це дає можливість завдати удару ворогові і зберігає життя нашим військовим, даючи ситуаційну обізнаність", — підкреслив міністр оборони.

Раніше писали, що росіяни використовують комплекси AeroScope від китайської компанії DJI, щоб стежити за дронами та операторами ЗСУ. Вони використовують технологію, що розшифровує сигнали зв'язку між БПЛА та пультами управління. У результаті користувачі дізнаються модель дрона, швидкість, напрямок, висоту польоту, а найголовніше — місце запуску та розміщення оператора.

Нещодавно хакери навчилися визначати місце розташування операторів дронів DJI без AeroScope. Вони зламали прошивку однієї з моделей БПЛА, вивчили її та створили спеціальний пристрій для дешифрування сигналу за кілька сотень доларів.