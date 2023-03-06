Под угрозой каждый оператор дрона: Резников озвучил, чем Китай может помочь России

Министр обороны Украины с опаской относится к китайским дронам и настаивает на расширении отечественного производства.

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При помощи Китая Россия может помешать работе украинских дронов и открыть охоту на операторов. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о рисках их сотрудничества в интервью изданию Liga.

Власти Запада все чаще говорят, будто Китай начнет оказывать военную помощь Китаю. Алексей Резников обратил внимание, что украинские войска успешно используют на поле боя дроны китайского производства. Как предполагает министр, Китай может заставить производителей ограничить работу БПЛА.

"Если, не дай Бог, Китай принимает решение вступить в Альянс — их производитель может сделать многое, чтобы помешать работе наших дронов. Потому что "Аэроскоп" никто не отменял, местонахождение оператора понятное. И будут бороться не с дронами, а с операторами", — прокомментировал Резников.

Он добавил, что из-за таких рисков "очень осторожно" относится к дронам, поставляемым из Китая, и выступает за развитие украинского производства беспилотников. Как сообщил Алексей Резников, какое-то время назад он вместе с главой Минцифры Михаилом Федоровым встречался с представителями 80 отечественных компаний и пообещал закупать все выпущенные ими БПЛА. Для этого в бюджете Минобороны зарезервированы 20 млрд грн, еще 10 млрд выделены правительством для приобретения зарубежных беспилотников. Кроме того, дроны планирует докупать МВД.

"Нам нужно невероятное количество беспилотников. Это GameChanger. Как дронов для разведки/корректировки, так и ударных от 3 до 1000 км, морских дронов. Это дает возможность нанести удар врагу и сохраняет жизни нашим военным, давая ситуационную осведомленность", — подчеркнул министр обороны.

Ранее писали, что россияне используют комплексы AeroScope от китайской компании DJI, чтобы следить за дронами и операторами ВСУ. Они используют технологию, расшифровывающую сигналы связи между БПЛА и пультами управления. В итоге пользователи узнают модель дрона, скорость, направление, высоту полета, а самое главное — место запуска и размещения оператора.

Недавно хакеры научились определять местоположение операторов дронов DJI без AeroScope. Они взломали прошивку одной из моделей БПЛА, изучили ее и создали специальное устройство для дешифровки сигнала за несколько сотен долларов.