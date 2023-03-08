"Щоб вигравати війни": Сі Цзіньпін закликав військових КНР посилити армію

За словами Сі Цзіньпіна, Китаю потрібно краще використовувати технології, науку та промисловість, щоб не доводилося покладатися на інші країни.

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У середу, 8 березня, голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін звернувся до представників Народно-визвольної армії та військової поліції на щорічній сесії парламенту з вимогою краще використовувати оборонні ресурси. Про це пише Reuters.

"Китаю необхідно краще використовувати оборонну науку, технології та промисловість, щоб зміцнювати свою армію та перемагати у війнах", — цитують китайського лідера журналісти.

Сі Цзіньпін закликав китайські лабораторії швидше проводити свої дослідження щодо технологій, які можна використовувати у військовій сфері. З його слів, це потрібно для того, щоб країні не доводилося сподіватися на інші держави.

Глава КНР також наголосив, що ланцюжки військових поставок мають бути більш стійкими та заявив про необхідність розширення інфраструктури та формування національних резервів для оборонних завдань.

Сі стверджує, що військовослужбовцям потрібно працювати над усуненням "стратегічних ризиків", проте не уточнив, що має на увазі.

Автори публікації зазначили, що у Пекіні ніколи не відмовлялися від своїх амбіцій щодо встановлення контролю над Тайванем військовим шляхом.

За даними видання, ЗМІ Китаю активно критикують провал Збройних сил Російської Федерації в Україні. Китайці ретельно аналізують озброєння та технології США, які можуть використовувати Тайвань проти КНР.

Раніше, 7 березня, у МЗС Китаю відповіли на вимогу США не постачати озброєння РФ. Міністр закордонних справ Китаю Цінь Гань закликав інші країни не втручатися і порівняв можливе майбутнє постачання Пекіном ЗС РФ із продажем зброї США Тайваню.

Американський політик та дипломат Джон Болтон заявив 6 березня, що США мають переглянути та збільшити свій ядерний потенціал на випадок збройного протистояння Росії та Китаю.