"Змінює хід війни": експерт назвав ескалацією використання Росією гіперзвукових ракет "Кинджал"

На думку експерта, Україні потрібний засіб для захисту від гіперзвукових ракет. Проте західні винищувачі F-16 цього не допоможуть.

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Колишній полковник ВПС США експерт із оборони Джефф Фішер заявив, що використання гіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал" є кроком ескалації з боку Росії. Про це пише видання Newsweek.

За його словами, це змінює перебіг війни, оскільки Україна не може збивати такі ракети. Щобільше, це виклик Сполучених Штатів Америки.

Видання пише, що ескалація з боку РФ відбувається на тлі того, як Україна активно просить США літаки F-16. Фішер вважає, що поки що рано говорити про те, чи мотивує використання Москвою "Кинджалів" дозволити постачання західних винищувачів Києву.

"Затвердження та відправка в Україну винищувачів 4-го покоління, таких як F-16, не слід розглядати як здатність нейтралізувати загрозу, що походить від Х-47. Швидше, F-16 або інші винищувачі нададуть Україні можливість боротися з і забезпечити перевагу в повітрі над своєю суверенною територією", — сказав Фішер.

Проте, як вважає полковник ВПС Максиміліан Бремер, війна Росії проти України показала, що так зване "панування у повітрі" виходить завоювати не коштом літаків, а за допомогою мобільних засобів ППО.

"Будь-яка спроба України завоювати перевагу в повітрі буде дорогою помилкою, яку вона не може собі дозволити, враховуючи все ще значну кількісну перевагу Росії", — зазначив він.

Нагадаємо, що в ніч на 9 березня ЗС РФ здійснили пуски десятків ракет територією України. Вибухи пролунали у Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Львівській, Тернопільській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Тернопільській та Кіровоградській областях. В окремих областях тривога триває понад п'ять годин.

Як пізніше повідомили у Київській міській військовій адміністрації, тривога у столиці тривала майже 7 годин. По столиці випустили барражуючі боєприпаси, дрони-камікадзе Shahed, кілька видів крилатих ракет, у тому числі "Кинджал", яка потрапила в об'єкт інфраструктури.