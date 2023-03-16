"Не могут вести наступление": эксперт назвал причину частых тревог в Украине (видео)
По слова полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, россияне из-за сложной ситуации на передовой вынуждены часто задействовать авиацию, на фоне чего в украинских городах начала чаще звучать воздушная сирена.
Вооруженные силы Российской Федерации не могут вести наступательные действия в Украине во время весенней распутицы и испытывают недостаток снарядов. В связи с этим ВС РФ начали использовать авиацию, что привело к ежедневным воздушным тревогам, сказал военный эксперт Роман Свитан в интервью изданию "Униан" 15 марта.
"Россияне загрузли по линии фронта, загрузли в Донецкой области, загрузили в Луганской области, части Харьковской, то есть они продвинуться не могут", — констатировал Свитан.
Эксперт отметил, что российские войска встают в оборону в Запорожской и Херсонской областях, а еще по двум направления предпринимают попытки наступать. По его словам, российские силы включают авиационную составляющую во время слякоти, так как она не зависит от погоды.
"Для того чтобы поднять градус нанесения боевого поражения, они сейчас начали использовать авиацию", — объяснил Роман Свитан.
По словам военного эксперта, ВС РФ применяют самолеты МиГ-31к, которые могут нести ракеты типа "Кинжал". Истребители могут вылетать в учебных целях, однако в Украине в это время все равно звучит воздушная тревога.
"Россияне выполняют определенные боевые действия, причем просто так бы они этого не делали, потому что один взлет самолет очень дорого стоит", — заключил эксперт.
Напомним, что в ночь на 9 марта ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине ракетами разного типа. Среди прочего россияне использовали 6 ракет Х-47 "Кинжал".
По данным спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната от 10 марта, с начала полномасштабной войны ВС РФ выпустили по Украине около 20 гиперзвуковых ракет "Кинжал". На данный момент у России есть менее 50 ракет данного типа.