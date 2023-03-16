"Не могут вести наступление": эксперт назвал причину частых тревог в Украине (видео)

По слова полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, россияне из-за сложной ситуации на передовой вынуждены часто задействовать авиацию, на фоне чего в украинских городах начала чаще звучать воздушная сирена.

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Вооруженные силы Российской Федерации не могут вести наступательные действия в Украине во время весенней распутицы и испытывают недостаток снарядов. В связи с этим ВС РФ начали использовать авиацию, что привело к ежедневным воздушным тревогам, сказал военный эксперт Роман Свитан в интервью изданию "Униан" 15 марта.

"Россияне загрузли по линии фронта, загрузли в Донецкой области, загрузили в Луганской области, части Харьковской, то есть они продвинуться не могут", — констатировал Свитан.

Эксперт отметил, что российские войска встают в оборону в Запорожской и Херсонской областях, а еще по двум направления предпринимают попытки наступать. По его словам, российские силы включают авиационную составляющую во время слякоти, так как она не зависит от погоды.

Роман Свитан о воздушных тревогах

"Для того чтобы поднять градус нанесения боевого поражения, они сейчас начали использовать авиацию", — объяснил Роман Свитан.

По словам военного эксперта, ВС РФ применяют самолеты МиГ-31к, которые могут нести ракеты типа "Кинжал". Истребители могут вылетать в учебных целях, однако в Украине в это время все равно звучит воздушная тревога.

"Россияне выполняют определенные боевые действия, причем просто так бы они этого не делали, потому что один взлет самолет очень дорого стоит", — заключил эксперт.

Напомним, что в ночь на 9 марта ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине ракетами разного типа. Среди прочего россияне использовали 6 ракет Х-47 "Кинжал".

По данным спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната от 10 марта, с начала полномасштабной войны ВС РФ выпустили по Украине около 20 гиперзвуковых ракет "Кинжал". На данный момент у России есть менее 50 ракет данного типа.