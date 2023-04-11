"Отслеживают движение колонн": хакеры РФ взламывают видеокамеры в украинских кафе, — СМИ

Кроме камер, российские хакеры и дальше пытаются взломать украинские компьютерные системы, чтобы отследить пути поставки оружия в Украину.

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Российские хакеры взламывают камеры слежения в украинских кафе, чтобы отследить движение колонн с помощью соответствующих изображений. Об этом заявил Роб Джойс, представитель Агентства национальной безопасности (АНБ) США, сообщило Reuters.

Он отметил, что нарушители действуют очень креативно. Хакеры подключаются к веб-камерам, показывающим публику. Это позволяет им следить за колоннами и поездами, доставляющими помощь в наше государство. Роб Джойс отметил, что камеры на городских площадях россиян их меньше интересуют.

"Ищут камеры слежения в кафе, чтобы видеть нужную им дорогу", – заявил специалист.

Представитель АНБ добавил, что кроме камер, российские хакеры и дальше пытаются сломать украинские системы. Они постоянно пытаются проникнуть в компьютеры американских военных предприятий и транспортных компаний, чтобы узнать больше информации о поставках оружия от союзников в Украину.

Издание The Guardian, ссылаясь на утечку данных из московской компании Vulkan, сообщило 30 марта, что хакеры помогают главе Кремля Владимиру Путину и дальше вести кибервойну с Западом. В материале также говорится, что некоторые документы, которые были распространены, это нечто сродни "потенциальным целям". Например, речь идет о карте США с некоторыми "точками", а также детальной схеме атомной электростанции, расположенной на территории Швейцарии. Российские хакеры якобы пытаются использовать систему Scan, помогающую обнаруживать слабые места в компьютерных системах.

В марте Microsoft опубликовал отчет, в котором говорится, что Россия готовит новую кибератаку на Украину. В сообщении указано, как активность России в кибернетических угрозах направлена на усиление деструктивных возможностей, а также ее план по сбору разведывательной информации относительно Украины и гражданских и военных активов союзников.