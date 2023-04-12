"Под прицелом": российские хакеры готовят новую кампанию против Украины, – The Economist

По словам журналистов, россияне будут пытаться использовать вредоносное ПО для уничтожения данных.

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Российские хакеры приспособились к новым обстоятельствам. В прошлом году они совершили быструю операцию против Украины, однако та смогла отбить атаку при помощи западных технологий и специалистов. Об этом пишет The Economist.

Издание пишет, что во время российского наступления в период с апреля по июль 2022 года Россия расширила свои кибероперации в Польше и Восточной Европе для сбора разведданных о поставках оружия в Украину. Российское ГРУ начало использовать больше вредоносного ПО.

Как рассказал аналитик Дэн Блэк, российские хакеры продемонстрировали признаки "более подготовленной и активизированной киберпрограммы" с октября во время контрнаступления ВСУ осенью 2022 года. В декабре произошло два инцидента киберинцидента "критического" и "высокого уровня" серьезности. Россияне использовали уязвимости ПО для негативного влияния на государственный, военный, энергетический и логистический сектора Польши, Румынии и Турции.

По словам Блэка, европейская энергетическая безопасность и логистика находятся под прицелом.

По словам журналистов, компания Microsoft Threat Intelligence еще 15 марта предупредила Украину о том, что против нее готовится новая киберкампания со стороны российских хакеров. Так, хакеры будут пытаться использовать вредоносное ПО для уничтожения данных.

В материале сказано, что Украина нуждается в непрерывной киберпомощи так же, как и в стабильных поставках снарядов.

"Реальность такова, что война еще не окончена", — заявил Блэк.

По его словам, Россия продолжает учиться на своих недостатках.

В конце марта издание The Guardian заявило, что хакеры помогают Путину вести кибервойну с Западом. По словам журналистов, российские хакеры используют систему Scan, которая помогает выявлять слабые места в компьютерных системах. Так они ищут потенциальные цели для атак по всему миру.

Также 11 апреля Reuters сообщило, что хакеры РФ взламывают видеокамеры в украинских кафе. Кроме камер, российские хакеры и дальше пытаются взломать украинские компьютерные системы, чтобы отследить пути поставки оружия в Украину.