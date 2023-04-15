"Кибервойна против партнеров Украины": хакеры атаковали производителя танков Leopard в Германии

Немецкие СМИ пишут, что пострадали также несколько дочерних компаний Rheinmetall. Среди них фирма Kolbenschmidt, где были проблемы с работой различных систем.

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Компания Dax Rheinmetall в Германии стала жертвой кибератаки. Прокуратура Кельна уже инициировала соответствующее производство по этому делу, о чем пишет издание Spiegel.

Сообщается, что представитель местного центрального и контактного центра по киберпреступности (ZAC) подтвердил, что расследование уже началось.

По словам журналистов, следственные органы не хотят комментировать масштабы и серьезной хакерской атаки. Более того, как сообщается, пострадали также несколько дочерних компаний Rheinmetall. Среди них фирма Kolbenschmidt в немецком Неккарзульме. На предприятии 14 апреля отказывались работать различные системы.

Издание пишет, что в самой Rheinmetall подтвердили инцидент только в гражданском подразделении группы. Оно занимается производством в первую очередь для промышленных заказчиков и компаний автомобильной отрасли.

"Таким образом, срыв не повлияет на военный бизнес", — заявил представитель компании журналистам.

Кибервойна против партнеров Украины

Как рассказала глава Минобороны Канады Анита Ананд в Оттаве, в последние недели РФ существенно нарастила активность вредных кибернетических действий, призванных навредить партнерам Украины. Об этом пишет Укринформ.

По словам канадской чиновницы, этот тренд фиксируется во время мире.

"Эти действия — непосредственный ответ на нашу твердую поддержку народа и правительства Украины, и они не помешают канадской поддержке Украины", — сказала она.

Министр отметила, что часто вредоносные действия касаются критической инфраструктуры, поэтому предприятиям нужно быть готовым к угрозам со стороны российских хакеров.

Ранее сообщалось, что 13 апреля российским хакерам удалось взломать закрытую систему Управления обучений войск НАТО. Группе KillNet стала доступна информация о званиях, навыках, адресах и прочих персональных данных как НАТОвских военных, так и бойцов ВСУ. Чтобы понять, о чем идет речь в документах, злоумышленники пользовались переводчиком в интернете.

Также напомним, что, по данным The Economist, российские хакеры готовят новую кампанию против Украины. По словам журналистов, россияне будут пытаться использовать вредоносное ПО для уничтожения данных.