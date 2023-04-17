Германия планирует заказать танки Leopard 2A8: в чем особенность новой модернизации

Танк получит улучшенную композитную многослойную броню, оптику, а также упрощенные интерфейсы для более простого управления экипажем.

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Бундесвер взамен переданным Украине танков Leopard 2A6 планирует приобрести не менее 18 танков Leopard 2A8 новой модификации. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на European Sicherheit&Technik.

Первоначально Германия планировала закупить Leopard 2A7+. Теперь производитель Krauss-Maffei Wegmann может получить внушительный заказ от правительства на новую модификацию.

В чем особенность танка Leopard 2A8?

В основе модернизации будет лежать версия Leopard 2A7HU для Венгрии. Они заказали 44 таких машин. Первые поставки нового танка могут состояться уже в 2025 году. Leopard 2A8 получит новый двигатель, усовершенствованную систему активной защиты Trophy. Отмечается, что 2А8 будет обладать улучшенной защитой от противотанковых средств и мин. Кроме того, машина получит улучшенную ситуационную осведомленность и связь.

В основе модернизации будет венгерский Leopard 2A7+

Для улучшения бронирования 2A8 получит расширенную защиту многослойной композитной брони 3-го поколения. Она имеет высокотвердую сталь, вольфрам, пластиковый наполнитель и керамические компоненты. Экипаж танков получит оптику, позволяющую вести разведку на больших расстояниях. Для комфорта танкистов внутри установят дополнительное охлаждение, а также упростят интерфейсы для более интуитивного управления.

Отдельно в издании отмечается, что Leopard 2A8 будет совместим с программируемыми боеприпасами. Этот тип снарядов позволяет устанавливать время детонации, максимизируя повреждения с минимизацией сопутствующего ущерба. При этом пушка останется такой же, как у 2A7+ – Rheinmetall L55.

Все обновления Leopard 2A8 должны сделать так, чтобы танк оставался грозной силой в поле боя и лучшим выбором для армии.

Напомним, 15 апреля хакеры атаковали производителя танков Leopard в Германии из-за поставок оружия Украины.

14 апреля министерша обороны Канады Анита Ананд заявила, что все Leopard 2 уже прибыли в Польшу для последующей передачи Украине.