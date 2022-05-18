За связи с РФ: ЕС грозит санкциями экс-канцлеру Германии Шредеру, — Die Welt
Европарламент требует от немецкого политика немедленно покинуть должность председателя совета директоров "Роснефти", в ином случае его имя попадет в санкционный список. Решение должны принять уже завтра, 19 мая.
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Депутаты Европарламента призывают бывшего канцлера ФРГ и активного российского лоббиста Герхарда Шредера оставить должность председателя совета директоров российской государственной нефтяной компании "Роснефть", иначе против него введут санкции. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Как пишут журналисты, депутаты планируют призвать 27 стран-участниц включить Шредера в санкционный список ЕС наравне с многочисленными российскими олигархами.
В проект резолюции Европарламента могут быть включены и другие лица, финансируемые Россией. В частности, Карин Кнайсль — экс-глава МИДа Австрии, с прошлого года также являющаяся членом наблюдательного совета "Роснефти".
До настоящего момента и Шредер, и Кнайсль отказывались разорвать свои связи с российской госкомпанией.
Решение о расширении санкционного списка должны принять уже завтра, 19 мая, а 20 мая проект должны одобрить представители 27 стран-участниц. Как уточняет издание, ожидается одобрение и со стороны Германии.
Также сегодня правящая коалиция Германии согласилась лишить Шредера всех привилегий из-за его связей с Россией, написал Spiegel. Сотрудникам его офиса, на содержание которых тратится около 400 тыс. евро в год, предложат завершить текущие дела и найти другую работу. Как сообщают журналисты, некоторые сотрудники уже уволились по собственному желанию, выражая свою позицию против связей политика со страной-агрессором. В то же время в коалиции опасаются, что экс-канцлер может подать в суд и добиться отмены решения.
Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер, в свою очередь, заявила о том, что Шредера необходимо исключить из рядов правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Напомним, 8 мая глава Бундестага Бербель Бас приехала в Украину, чтобы принять участие в праздновании победы над нацистами во Второй мировой войне, а также провести переговоры с украинским руководством. Визит произошел после того, как Бундестаг подавляющим большинством проголосовал за предоставление тяжелого вооружения Украине.
Ранее Фокус рассказывал, что Герхард Шредер съездил в Москву для переговоров с Путиным.