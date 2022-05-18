За связи с РФ: ЕС грозит санкциями экс-канцлеру Германии Шредеру, — Die Welt

Европарламент требует от немецкого политика немедленно покинуть должность председателя совета директоров "Роснефти", в ином случае его имя попадет в санкционный список. Решение должны принять уже завтра, 19 мая.

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Депутаты Европарламента призывают бывшего канцлера ФРГ и активного российского лоббиста Герхарда Шредера оставить должность председателя совета директоров российской государственной нефтяной компании "Роснефть", иначе против него введут санкции. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

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Как пишут журналисты, депутаты планируют призвать 27 стран-участниц включить Шредера в санкционный список ЕС наравне с многочисленными российскими олигархами.

В проект резолюции Европарламента могут быть включены и другие лица, финансируемые Россией. В частности, Карин Кнайсль — экс-глава МИДа Австрии, с прошлого года также являющаяся членом наблюдательного совета "Роснефти".

До настоящего момента и Шредер, и Кнайсль отказывались разорвать свои связи с российской госкомпанией.

Решение о расширении санкционного списка должны принять уже завтра, 19 мая, а 20 мая проект должны одобрить представители 27 стран-участниц. Как уточняет издание, ожидается одобрение и со стороны Германии.

Также сегодня правящая коалиция Германии согласилась лишить Шредера всех привилегий из-за его связей с Россией, написал Spiegel. Сотрудникам его офиса, на содержание которых тратится около 400 тыс. евро в год, предложат завершить текущие дела и найти другую работу. Как сообщают журналисты, некоторые сотрудники уже уволились по собственному желанию, выражая свою позицию против связей политика со страной-агрессором. В то же время в коалиции опасаются, что экс-канцлер может подать в суд и добиться отмены решения.

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер, в свою очередь, заявила о том, что Шредера необходимо исключить из рядов правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Напомним, 8 мая глава Бундестага Бербель Бас приехала в Украину, чтобы принять участие в праздновании победы над нацистами во Второй мировой войне, а также провести переговоры с украинским руководством. Визит произошел после того, как Бундестаг подавляющим большинством проголосовал за предоставление тяжелого вооружения Украине.

Ранее Фокус рассказывал, что Герхард Шредер съездил в Москву для переговоров с Путиным.