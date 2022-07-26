Экс-канцлер Германии Герхард Шредер проводит отпуск в Москве

Из-за связей с Путиным Герхард Шредер утратил былую популярность в Германии. Однопартийцы пытаются отстраниться от бывшего главы немецких социал-демократов.

Накануне экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер вернулся в Москву, чтобы в течение нескольких дней отдохнуть в российской столице, которую он называет прекрсным городом. Об "этом сообщает N-tv.

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"Я здесь несколько дней на отдыхе, — объяснил бывший немецкий политик в понедельник, 25 июля. — Москва — прекрасный город".

В мае бывший федеральный канцлер отказался от должности, которую он занимал в "Роснефти" и от предложения стать участником совета директоров российского гиганта "Газпром".

Бывшие однопартийцы пытаются отстраниться от бывшего руководителя немецких социал-демократов. Министр труда и социальных дел Хубертус Хайль заявил, что не понимает поведение Шредера, особенно в текущих обстоятельствах. Поездка Шредера не связана с политикой правительства ФРГ.

Шредер поддерживает связь с Путиным

Немецкая пресс пишет о том, что Шредер намере сохранить отношения с Путиным, несмотря на развязанную кремлевским руководством войну в Украине. По его словам, он не считает, что разрешение конфликта лежит в военной плоскости и удивлен тем, что другие страны поставляют Украине оружие.

Шредер руководил правительством Германии в период 1998-2005 гг., его критиковали за работу в российских государственных компаниях и дружественные отношения с главой РФ Путиным. После начала острой фазы войны в Украины критика в адрес Шредера стала звучать все громче.

Надо сказать, что в день начала масштабного вторжения ВС РФ в Украину экс-канцлер все же высказался с осуждением войны, заявив, что война и сопряженные военными действиями страдания людей должны прекратиться как можно скорее, и что это в ответственности правительства Р. Такой пост он опубликовал на своей странице в LinkedIn.

Ранее Фокус сообщал, что представители ЕС поддержали санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Бывшие канцлеры, считают в Евросоюзе, должны думать о благополучии своего народа и после ухода с руководящей должности. Впоследствии под давлением общественности Шредер был вынужден уйти из "Роснефти".