Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер проводить відпустку в Москві

Через зв'язки з Путіним Герхард Шредер втратив колишню популярність у Німеччині. Однопартійці намагаються відсторонитися від колишнього глави німецьких соціал-демократів.

Напередодні ексканцлер ФРН Герхард Шредер повернувся до Москви, щоб упродовж кількох днів відпочити в російській столиці, яку він називає прекрасним містом. Про це повідомляє N-tv.

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"Я тут кілька днів на відпочинку, — пояснив колишній німецький політик у понеділок, 25 липня. — Москва — чудове місто".

У травні колишній федеральний канцлер відмовився від посади, яку він обіймав у "Роснефті" та від пропозиції стати учасником ради директорів російського гіганта "Газпром".

Колишні однопартійці намагаються усунутись від колишнього керівника німецьких соціал-демократів. Міністр праці та соціальних справ Губертус Гайль заявив, що не розуміє поведінку Шредера, особливо за поточних обставин. Поїздка Шредера не пов'язана із політикою уряду ФРН.

Шредер підтримує зв'язок із Путіним

Німецька преса пише про те, що Шредер має намір зберегти відносини з Путіним, попри розв'язану кремлівським керівництвом війну в Україні. За його словами, він не вважає, що вирішення конфлікту лежить у військовій площині та здивований тим, що інші країни постачають Україні зброю.

Шредер керував урядом Німеччини в період 1998-2005 рр., його критикували за роботу в російських державних компаніях та дружні стосунки з главою РФ Путіним. Після початку гострої фази війни в Україні критика на адресу Шредера почала звучати все голосніше.

Треба сказати, що в день початку масштабного вторгнення ЗС РФ в Україну ексканцлер все ж таки висловився з засудженням війни, заявивши, що війна та пов'язані військовими діями страждання людей повинні припинитися якнайшвидше, і що це у відповідальності уряду Р. Такий пост він опублікував на своїй сторінці в LinkedIn.

Раніше Фокус повідомляв, що представники ЄС підтримали санкції щодо колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера. Колишні канцлери, вважають у Євросоюзі, мають думати про благополуччя свого народу і після звільнення з керівної посади. Згодом під тиском громадськості Шредер був змушений піти з "Роснефти".