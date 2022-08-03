Шредер зустрівся з Путіним і назвав абсурдною ідею військового повернення Криму

Ексканцлер Німеччини заявив про бажання РФ сісти за стіл переговорів з Україною, проте зазначив, що Крим нібито є російським, за винятком кримських татар. Він висловив сумнів, що Путін зможе відмовитись від півострова.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер минулого тижня побував у Росії та розповів, що зустрівся з Володимиром Путіним. Після цього він виступив за відновлення "Північного потоку-2", заявив про бажання Путіна сісти за стіл переговорів з Україною, а також назвав правильним рішення його колеги Ангели Меркель у 2008 році не допустити вступ нашої країни до НАТО. Про це колишній голова ради директорів "Роснефти" заявив в інтерв'ю журналу Stern та телеканалу RTL/ntv.

Мирні переговори України та Росії

Герхард Шредер заявив, що гарною новиною є те, що у Кремлі виступають за закінчення війни за допомогою мирних переговорів. За його словами, першим успіхом є те, що у Стамбулі підписано угоду щодо вивезення зерна з українських портів. Шредер вважає, що вона може бути поступово розширена до припинення вогню.

Крім того, політик назвав вторгнення в Україну "помилкою російського уряду".

Ексканцлер Німеччини також назвав абсурдною ідеєю повернення Криму до складу України військовим шляхом. Він зазначив, що регіон нібито є російським, за винятком кримських татар. Шредер також висловив сумнів, що Путін зможе відмовитись від півострова, а для його повернення знадобиться час.

"Можливо, не 99 років як у Гонконгу, а в наступному поколінні", — заявив він.

Герхард Шредер також заявив, що повернення Донбасу до складу України виглядає складнішим. Він вважає, що потрібно буде знайти рішення, яке засноване на прикладі швейцарських кантонів (Кожен кантон має свою конституцію та закони, — ред.).

Колишній керівник Німеччини додав, що основне питання полягає в тому, чи є бажання закінчити війну. На його думку, обидві країни мають піти на поступки. Шредер також привітав те, що президент Туреччини Реджеп Ердоган вирішив стати посередником у російсько-українських питаннях, але "без схвалення Вашингтона це не працює".

Вступ України до НАТО

Колишній канцлер заявив, що рішення Ангели Меркель та Франка Вальтера Штайнмаєра заблокувати вступ України до НАТО у 2008 році було мудрим рішенням. За його словами, альтернативою для України може стати військовий нейтралітет без членства в Альянсі, як Австрія.

"Північний потік-2"

Колишній голова ради директорів "Роснефти" вважає, що введення в експлуатацію замороженого через російське вторгнення "Північного потоку-2" могло б розв'язати гостру проблему нестачі палива.

"Він уже закінчений. Якщо справи підуть зовсім погано, є цей трубопровід, і з обома робочими гілками газопроводу ми не матимемо проблем з поставками для німецької промисловості та німецьких домогосподарств", — сказав Шредер.

Він додав, що таке рішення Берліна зменшить фінансове навантаження на німецьких громадян.

Нагадаємо, 26 липня стало відомо, що Герхард Шредер вирушив до Москви. Він заявив, що поїхав до російської столиці на відпочинок і назвав її чудовим містом.

Пізніше його дружина Со-Йон Шредер-Кім розповіла, що німецький політик приїхав до Росії на переговори. Ексканцлер Німеччини має намір обговорити у російській столиці питання енергетики.

20 травня Шредер пішов з "Роснефти" через загрозу того, що ЄС внесе його до списку санкцій. На цій посаді він був п'ять років.