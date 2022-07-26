"Не у відпустку, а на переговори": дружина Шредера пояснила його візит до Москви

Ексканцлер Німеччини має намір обговорити в російській столиці питання енергетики, зокрема, постачання газу "Північним потоком-1".

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер приїхав до Москви не на відпочинок, а заради переговорів щодо енергетичних питань. Про це в коментарі виданню Spiegel повідомила його дружина Со Йон Шредер-Кім.

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"Він не у відпустці, він веде переговори про енергетичну політику в Москві", — сказала дружина Шредера.

За даними журналістів, у центрі переговорів будуть постачання російського газу трубопроводом "Північний потік-1". Хто буде другою стороною обговорення цього питання, невідомо. Видання уточнило, що колишній канцлер ФРН приїхав до Москви у неділю, 24 липня, через Баку, а залишити російську столицю він має намір уже у вівторок, 26 липня.

Сьогодні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи приїзд Герхарда Шредера до Москви, не заперечив можливих контактів колишнього канцлера Німеччини з главою держави Володимиром Путіним.

Нагадаємо, у понеділок, 25 липня, російська державна компанія "Газпром" оголосила, що в середу, 27 липня, зменшить постачання газу трубопроводом через Балтійське море на 20%. Монополіст пояснив це рішення закінченням терміну міжремонтного напрацювання турбіни Siemens до капітального ремонту, виходячи з припису Ростехнагляду та технічного стану двигуна. Одразу після повідомлення "Газпрому" біржова ціна газу на майданчику ICE Futures перевищила позначку $1 850 за 1 тис. кубометрів.

Тим часом країни Євросоюзу погодили екстрений план скорочення споживання газу на 15%, повідомило агентство dpa.

Також ми писали, що, за даними N-tv, у понеділок, 25 липня, Герхард Шредер заявив, що знаходиться в Москві на відпочинку, назвавши російську столицю "прекрасним містом". Відомо, що Шредер був членом ради директорів російської компанії "Роснефть" з 2017 року, а в травні 2022 року залишив його. Також ЗМІ повідомляли, що він відхилив пропозицію увійти до ради директорів "Газпрому".