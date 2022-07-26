"Не в отпуск, а на переговоры": жена Шредера объяснила его визит в Москву

Экс-канцлер Германии намерен обсудить в российской столице вопросы энергетики, в частности, поставки газа по "Северному потоку-1".

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву не на отдых, а ради переговоров по энергетическим вопросам. Об этом в комментарии изданию Spiegel сообщила его супруга Со Ен Шредер-Ким.

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"Он не в отпуске, он ведет переговоры об энергетической политике в Москве", — сказала жена Шредера.

По данным журналистов, в центре переговоров будут поставки российского газа по трубопроводу "Северный поток-1". Кто будет второй стороной обсуждения этого вопроса неизвестно. Издание уточнило, что бывший канцлер ФРГ приехал в Москву в воскресенье, 24 июля, через Баку, а покинуть российскую столицу он намерен уже во вторник, 26 июля.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приезд Герхарда Шредера в Москву, не исключил возможных контактов бывшего канцлера Германии с главой государства Владимиром Путиным.

Напомним, в понедельник, 25 июля, российская государственная компания "Газпром" объявила, что в среду, 27 июля, сократит поставки газа по трубопроводу через Балтийское море на 20%. Монополист объяснил это решение окончанием срока межремонтной наработки турбины Siemens до капитального ремонта исходя из предписания Ростехнадзора и технического состояния двигателя. Сразу же после сообщения "Газпрома" биржевая цена газа на площадке ICE Futures превысила отметку $1850 за 1 тыс. кубометров.

Тем временем страны Евросоюза согласовали экстренный план по сокращению потребления газа на 15%, сообщило агентство dpa.

Также мы писали, что, по данным N-tv, в понедельник, 25 июля Герхард Шредер заявил, что находится в Москве на отдыхе, назвав российскую столицу "прекрасным городом". Известно, что Шредер состоял в совете директоров российской компании "Роснефть" с 2017 года, а в мае 2022 года покинул его. Также СМИ сообщали, что он отклонил предложение войти в совет директоров "Газпрома".