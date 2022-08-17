Путин не отказывался от своих ключевых целей относительно Украины, — ISW

Глава Кремля все еще хочет сменить режим в Киеве и оккупировать как можно больше украинских областей.

Стратегические цели президента РФ Владимира Путина в ходе полномасштабного вторжения в Украину остаются неизменными. Об этом сказано в новом отчете Института изучения войны ISW от 16 августа.

Американские аналитики отмечают, что Кремль, используя пропаганду, всячески пытается исказить свои максималистские цели в Украине.

Однако, как сказано в отчете ISW, президент РФ Владимир Путин все еще хочет сменить режим в Киеве и оккупировать большую часть соседнего государства. В материале аналитики процитировали заявление главы Кремля, которое было сделано во время форума "Армия-2022", о том, что "наши войска и бойцы Донбасса выполняют свой долг, сражаясь за Россию и освобождая" Донбасс".

"Такое ограниченное заявление о российских целях резко контрастирует с ранее сформулированными российскими военными целями по "денацификации" и "демилитаризации" всей Украины. Относительно ограниченное заявление Путина также несовместимо с действиями РФ по интеграции оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации", — подчеркнули в ISW, анализиуя стратегические цели Кремля в Украине.

Напомним, 15 августа в британских СМИ появилась информация о том, что кремлевская элита просит страны Запада помочь ему остановить полномасштабную войну в Украине. По данным журналистов, международные санкции сильно ударили по возможностям топ-окружения президента РФ Владимира Путина, из-за чего они заинтересованы в скорейшем прекращении вооруженного конфликта.

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин после битвы за Херсон может предложить Украине подписать мировой договор.