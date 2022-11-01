Окупанти у Херсоні вивозять експонати з обласного художнього музею, – ЗМІ

За даними місцевих журналістів, росіяни підігнали вантажні машини до будівлі худмузею та грабують колекцію.

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Російські окупанти у Херсоні вивозять експонати з обласного художнього музею ім. О. Шовкуненка. Про це повідомляє місцеве українське видання "Мост".

Повідомляється, що росіяни підігнали до будівлі музею тенотовані вантажні автомобілі та грабують колекцію.

Журналісти редакції мають фотографії, на яких видно вантажівки.

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"Ймовірно, це росіяни, які беруть участь у розграбуванні безцінної колекції музею, де є роботи, цінні навіть як надбання світової культурної спадщини", –– пише видання.

Крім того, окупанти поряд із вантажною машиною поставили шкільний автобус, який не дозволяє побачити, як росіяни переносять експонати.

Агентство "Укрінформ" ще у травні з посиланням на директорку музею Аліну Доценко розповідало про те, що росіяни планують вивезти колекцію музею. Зокрема, група осіб з'явилася у закладі та сказала, що "надасть допомогу" із переміщенням експонатів до окупованого Криму або на територію Росії.

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Нагадаємо, окупанти планують відселити до 70 тис. мешканців із зони біля Дніпра на Херсонщині. Окупаційна влада регіону розширює на 15 кілометрів зону евакуації населення, оскільки існує загроза підриву греблі Каховської ГЕС, заявляють вони.

Раніше глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що ЗСУ, ймовірно, зможуть завершити операцію зі звільнення окупованого Херсона до кінця листопада. Нині у місті зосереджено найбільш підготовлені та боєздатні підрозділи ЗС РФ.