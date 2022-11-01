Оккупанты в Херсоне вывозят экспонаты из областного художественного музея, – СМИ

По данным местных журналистов, россияне подогнали грузовые машины к зданию худмузея и грабят коллекцию.

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Российские оккупанты в захваченном Херсоне вывозят экспонаты из областного художественного музея им. А. Шовкуненко. Об этом сообщает местное украинское издание "Мост".

Как стало известно, россияне подогнали к зданию музея тентованные грузовые автомобили и грабят коллекцию.

Журналисты редакции располагают фотографиями, на которых видны грузовики.

[ + – ] Захватчики поставили машину так, чтобы прохожие не видели, как проходит разграбление музея

"Скорее всего, это россияне, участвующие в разграблении бесценной коллекции музея, где есть работы, значимые даже как достояние мирового культурного наследия", –– пишет издание.

При этом оккупанты рядом с грузовой машиной поставили школьный автобус, который не позволяет увидеть, как россияне переносят экспонаты.

Агентство "Укринформ" еще в мае со ссылкой на директора музея Алину Доценко рассказывало о том, что россияне планируют вывезти коллекцию музея. В частности, группа лиц заявилась в учреждение и сказала, что "окажет помощь" с перемещением экспонатов в оккупированный Крым или на территорию России.

[ + – ] Грузовик у здания Херсонского художественного музея

Напомним, оккупанты планируют отселить до 70 тыс. жителей из зоны у Днепра в Херсонской области. Оккупационные власти региона расширяют на 15 километров зону эвакуации населения, так как существует угроза подрыва дамбы Каховской ГЭС, заявляют они.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что ВСУ, скорее всего, смогут завершить операцию по освобождению оккупированного Херсона до конца ноября. Сейчас в городе сосредоточены наиболее подготовленные и боеспособные подразделения ВС РФ.