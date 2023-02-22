"Я подзабыла": в "Лужниках" ребенок проговорился о сценарии, но ведущие ее перебили (видео)

После речи девочки из оккупированного города на концерте-митинге в честь годовщины полномасштабной войны прозвучала песня на украинском языке. Каждое выступление сопровождалась фразами об исконно русских городах.

Related video

В России на концерте-митинге в честь годовщины полномасштабного вторжения в Украину на сцену вывели девочку из Мариуполя, которую якобы спасла российская армия. Она так перенервничала, что забыла текст от сценаристов. Трансляцию мероприятия в Telegram-канале ведет российское агентство ТАСС.

Девочку Анну Науменко называют жительницей Мариуполя, и со сцены "Лужников" она поблагодарила военного "дядю Юру" с позывным "Ангел" за спасение.

"Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас из Мариуполя", — говорит она.

Спустя мгновенье она начала запинаться, и озвучила фразу "Я чуть-чуть подзабыла", после чего ее сразу перебили ведущие и предложили обнять военного. Это стало еще одним доказательством того, что концерт идет по заранее написанному сценарию, и правды в нем мало.

После этого перформанса на сцену вновь вышел художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, который и открывал концерт в "Лужниках". Он зачитал стих и снова повторил фразу, что Мариуполь — русский город. Рэп-певец Аким Апачев и артистка Дарья Фрей подытожили это песней на украинском языке.

22 февраля росСМИ сообщали, что Путин в Кремле общается с чиновником из Китая, пока россияне ждут его выступление в "Лужниках". Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в начале концерта заявил, что "каждое столетие для России начинается с войны с Западом".

Также 22 февраля росСМИ писали, что на концерт с участием Путина согнали 200 тысяч россиян. Чтобы собрать побольше людей, организаторы предлагали гражданам по 500 рублей, а студентам пообещали теплые вещи и освобождение от пар.