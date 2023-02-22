Пока россияне ждут в "Лужниках": Путин в Кремле общается с чиновником из Китая, — росСМИ

В ходе переговоров представители КНР и РФ договорились укреплять отношения между странами, и третьи стороны никак не смогут этому помешать.

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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членом политбюро компартии Китая Ван И, пока россияне ожидают его на концерте-митинге в "Лужниках". Встреча транслируется на государственных телеканалах, о чем сообщает российское медиа Meduza.

В ходе переговоров лидер государства планирует обсудить отношения России с Китаем и надеется укрепить их в будущем.

Такого же мнения придерживаются и в Китае. Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Ван И отметил, что страна готова в ближайшее время работать над политическим взаимодействием и стратегическим сотрудничеством с РФ.

"Отношения РФ и КНР не направлены против третьих стран, но и не поддаются давлению третьих стран", — заявил представитель Китая.

Сам Владимир Путин назвал лидера Китая Си Цзиньпина своим другом, и ожидает с нетерпением его визит в Кремль. Портал The Wall Street Journal 21 февраля писал, что поездку уже начали планировать, и состоится это ближе к апрелю или маю.

Тем временем в "Лужниках" уже начался митинг-концерт, который посетит и Владимир Путин, пишет Meduza. Открыл его художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. Он заявил, что "каждое столетие для России начинается с войны с Западом".

22 февраля росСМИ писали, что на концерт с участием Путина согнали 200 тысяч россиян. Чтобы собрать побольше людей, организаторы предлагали гражданам по 500 рублей, а студентам пообещали теплые вещи и освобождение от пар.

18 марта 2022 года во время выступления российского президента Владимира Путина в "Лужниках", посвященном восьмой годовщине аннексии Крыма, внезапно прервалась трансляция, вместо которой включили записи Олега Газманова.