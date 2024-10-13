"Капля в море": почему военным не хватает дронов и чем поможет экспорт

Государство в 2024 году выделило около 2 млрд долларов на закупку беспилотников, но это и близко не покрывает всех потребностей Сил обороны. Игорь Криничко из компании-производителя SkyAssist говорит, что экспорт позволит наполнить бюджет и усилить войско новыми технологиями.

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Правительство Украины рассматривает возможность снятия запрета на экспорт вооружения, пишет американское издание Financial Times. Фокус попытался разобраться, чем это будет полезно для украинских производителей, государства и армии.

Экспорт дронов — противоречивый вопрос

Председатель экономического подкомитета Верховной рады Александр Мариковский заявил СМИ, что экспорт может принести Украине до 20 млрд долларов, что существенно поможет развитию производства беспилотных систем. Тем временем заместитель командира 3 Отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин считает, что нельзя продавать дроны за границу, поскольку их критически не хватает украинской армии. По его словам, подразделения вынуждены сами искать, где получить дроны, обращаться за средствами к волонтерам, территориальным общинам и частным спонсорам.

"Как государство, мы не вышли даже и на половину от того, что нужно сегодня на фронте. Украина — первая в мире, кто сейчас нуждается в беспилотниках. Какой может быть экспорт в таких условиях?" — возмутился он.

Украинский военный с боевым дроном Фото: Instagram / stanislav.krupar

$2 млрд на дроны: достаточно ли этих денег?

Что же в Украине происходит с финансированием и сколько государство выделяет денег из бюджета именно на БпЛА? Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", который приняли в ноябре 2023-го, на оборону выделили 1,164 трлн гривен. Из них 265,4 миллиарда или 22,8% — на закупку оружия, техники, БПЛА и боеприпасов, а также восстановление поврежденной в боях техники.

Позже заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал "АрмияИнформ", что на покупку БпЛА заложили более 43 млрд гривен. В апреле премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил эту сумму и заявил, что к ней из бюджета добавят еще 15,5 млрд. В августе Кабмин сообщил о выделении еще 24 млрд грн. Всего получается 82,8 млрд гривен или 2,01 млрд долларов по актуальному курсу.

Фокус обратился за комментарием к Игорю Криничко, председателю наблюдательного совета компании SkyAssist, которая производит беспилотные комплексы "Сирко", сертифицированные Минобороны и получившие доступ к эксплуатации в ВСУ. По его подсчетам, 2 миллиардов долларов недостаточно, чтобы обеспечить потребности Сил обороны, которые постоянно увеличиваются.

"Не имею стопроцентной информации, сколько денег нужно, и эта информация должна быть закрытой. Но это лишь капля в море, на мой взгляд. Мы видим, что по сравнению с прошлыми годами применение на фронте беспилотных систем растет в геометрической прогрессии", — отметил он.

Игорь Криничко с беспилотником "Сирко 2М" перед запуском Фото: Skyassist

Государство не может купить все, что нужно армии

Игорь Криничко добавил, что государство безусловно должно закупать оружие для войска, но, к сожалению, не способно оплатить из бюджета все его потребности. Отечественные компании-производители замечают это по количеству контрактов, объемам поставок и обращениям военных с фронта.

Предприятиям нужно не только давать защитникам то, что нужно именно сейчас, но и модернизировать технику, улучшать характеристики, разрабатывать новые технологии. Это все требует денег, которые производитель может брать исключительно из своей прибыли, полученной от продаж серийных изделий.

"По состоянию на сегодня наше производство загружено на мизерный процент, мы можем многократно увеличить производство. Потребность в наших изделиях просто огромная, но сейчас очень трудно, причем не только с государственными заказами, но и с волонтерами, благотворительными фондами, другими организациями, которые еще как-то закупали в прошлом году. Насколько я слышу, летательных аппаратов, особенно разведывательного типа, нужно много, но производители в основном стоят незагруженные", — говорит Игорь Криничко.

Производство дронов "Сирко 2М" в компании SkyAssist Фото: Skyassist

Экспорт поможет армии

Руководитель SkyAssist утверждает, что экспорт не просто поможет украинским производителям дронов, а буквально спасет их. Безусловно, предприятия из Украины для внешнего рынка могут значительно увеличить цены и получить больше прибыли. Это означает больше средств не только для производителей, но и для государства, ведь оно получит больше налогов, а значит сможет закупать для военных больше тех самых беспилотников, а также другого вооружения. К тому же инженеры смогут быстрее вести новые разработки, а нагрузка на волонтеров и благотворительные организации уменьшится.

"Могу сказать на примере нашей компании, когда есть прибыль и хоть какая-то финансовая возможность, мы просто дарим военным свои изделия. Поэтому открытие окна для экспорта станет огромной помощью компаниям-производителям, государству и армии. Это будет глоток свежего воздуха и свежих возможностей для любого производителя", — подчеркнул Игорь.

Он видит в экспорте дронов еще много дополнительных преимуществ, например, создание рабочих мест для украинцев и украинок в то время, когда наблюдаются определенные проблемы с трудоустройством. Это также возможность развивать сложные научные отрасли, чтобы технологически опередить врага.

Команда SkyAssist уже неоднократно представляла БПАК "Сирко" на зарубежных выставках, в частности MSPO 2024 в Польше. По словам Игоря Криничко, их стенд никогда не пустовал, постоянно подходили заинтересованные иностранцы.

"Это очень показательно. Понятно, что никто не может сравниться с украинскими производителями с военным опытом, поэтому к ним уже есть очередь. На сегодня это уже не просто "разговоры вообще", а достаточно конкретные предложения от некоторых азиатских и европейских стран. Та же Финляндия, Эстония, Польша, Франция заявляют о своей заинтересованности. Могу подтвердить, что сейчас идут переговоры. Что радует, а если совместить с информацией о возможности экспорта — это вызывает осторожный оптимизм", — подытожил Игорь Криничко.

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