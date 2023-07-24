Альтернативный маршрут: Литва предложила возить зерно из Украины через страны Балтии

По словам дипломатов, морские порты стран Балтии имеют большую пропускную способность. Кроме того, в МИД Литвы также заговорили об упрощении административных процедур.

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис вместе с министром связи Марюсом Скуодисом и министром сельского хозяйства Кястутисом Навицкасом обратился к главам Европейской комиссии (ЕК) с предложением усилить транспортный маршрут между Украиной и странами Балтии, чтобы обеспечить альтернативный вариант для экспорта украинского зерна и другой продукции. Об этом сообщают в МИД Литовской республики.

В письме подчеркивается, что решение России выйти из зернового соглашения и последующие массированные ракетные атаки Одесского порта усугубляют и без того сложную ситуацию с продовольственной безопасностью в мире.

Министры считают, что транспортный маршрут между Украиной и странами Балтии может стать альтернативой для экспорта украинского зерна. Тем более в случае применения упрощенных административных процедур на польско-украинской границе, введения зеленых линий и переноса таможенных процедур в порты стран Балтии, по мнению литовского правительства, можно будет перевозить в несколько раз больше сельхозпродукции как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

"Инфраструктура стран Балтии может стать перспективным и надежным транзитным маршрутом для украинской продукции. Морские порты стран Балтии имеют большую пропускную способность для сельскохозяйственной продукции — 25 млн тонн в год только по зерну", — говорится в письме.

Министры предлагают Европейской комиссии активно сотрудничать со всеми государствами-членами ЕС, чтобы обеспечить транзит украинских товаров и оценить конкретные меры, предложенные Литвой, для укрепления альтернативного маршрута Балтийского пути.

Напомним, 24 июля Владимир Зеленский заявил, что верит в договоренности с Европейской комиссией и назвал возможное блокирование Польшей экспорта агропродукции после 15 сентября "ни в каком виде не допустимым".

Также 22 июля сообщалось, что Россия намерена полностью исключить Украину из мирового рынка продовольствия, так как у президента РФ Владимир Путин есть "альтернативная" зерновая инициативу, согласно которой Катар будет платить Москве за доставку российского зерна в Турцию.