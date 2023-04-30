Через два дня: в Европе готовятся к эмбарго на агроимпорт из Украины

Пять стран Европы уже согласились с требованием Евросоюза отменить запрет на импорт украинских товаров, оставив эмбарго только на четыре вида продукции.

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До 2 мая 2023 года Польша должна снять запрет на импорт продуктов питания из Украины и заменить его решением Еврокомиссии, то есть ввести эмбарго на четыре товара – пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника. Об этом сообщает польское издание RMF24.

Проект регламента ЕС вскоре будет разработан Еврокомиссией (ЕК), чиновники планируют, что запрет на импорт агропродукции из Украины в Польшу, Болгария, Венгрию и Словакию заработает со 2 мая. Эти страны уже согласились отменить запрет на импорт украинских товаров, который был введен в качестве национальной меры. Сейчас ЕК ждет конкретных решений по этому поводу, цель которых — избежать параллельного применения запретов.

В то же время подсолнечное масло и другие сельскохозяйственные товары будут подлежать доследованию, и в случае выявления проблем на рынке могут быть введены тарифы. Фермеры из пяти стран также получат поддержку в размере 100 миллионов евро, из которых польские фермеры – почти 40 миллионов.

Агроэкспорт из Украины под запретом: как все начиналось

Еще 15 апреля правительство Польши решило ввести запрет на ввоз и транзит зерна и другого продовольствия из Украины. Вскоре такие же меры появились со стороны еще нескольких государств, например Венгрии, Румынии и Словакии.

Причина: массовые протесты фермеров, которые из-за дешевой агропродукции из Украины потеряли возможность реализовывать свою собственную продукцию.

18 апреля появилась информация, что правительства Украины и Польши достигли договоренностей о возобновлении транзита украинской продукции через польскую территорию. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, Польша будет использовать специальные трекеры для того, чтобы проверять перемещения украинской продукции по территории страны.

Уже 23 числа Еврокомиссия согласовала запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины. Также Европейская комиссия согласилась ввести запрет на импорт подсолнечного масла из Украины, но предложила сохранить его транзит. Украина, в ответ на это, потребовали от Польши и ЕС снять запреты на импорт продукции.