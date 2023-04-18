Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна: когда он заработает

По словам министра сельского хозяйства Польши Роберт Телус, Варшаве удалось разработать механизмы, гарантирующие, что во время транзита зерно не останется на территории страны.

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Украина и Польша договорились о возобновлении транзита украинской агропродукции через территорию Польши. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

"По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 20 апреля на пятницу 21 апреля текущего года", — сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Министр уточнила, что сейчас правительство ожидает официального сообщения от коллег из Варшавы касательно технических аспектов транспортировки украинской продукции через территорию Польши.

При этом, как сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, его стране удалось разработать механизмы, гарантирующие, что во время транзита зерно не останется в Польше. Он уточнил, что для этого будет введена специальная система мониторинга.

"ЕС закрыл глаза на нашу проблему. В субботу мы ввели запрет на ввоз товаров. После этого мы продолжили разговор. Мы успешно завершили переговоры с украинской стороной. Я рад, что нам удалось наработать механизмы, позволяющие совершать транзит", — рассказал профильный министр Телус.

В Минэкономики Украины напомнили, что запрет на транзит украинского зерна по территории Польши был введен на прошлой неделе из-за того, что часть украинской агропродукции оставалась на территории этой страны и создавала ценовую конкуренцию польским фермерам.

Проблемы с транзитом украинского зерна

После начала полномасштабного вторжения РФ, Украина стала экспортировать большую долю своего зерна через сухопутную границу с Польшей. Однако товар, который должен был идти через соседнюю страну транзитом, нередко продавался там, что спровоцировало негодование среди польских фермеров.

В связи с этим главы правительства Польши и Румынии обратились к Еврокомиссии касательно введения механизма отслеживания экспорта украинского зерна, чтобы минимизировать его нелегальное оседание в их странах. По данным министра сельского хозяйства Румынии Петрэ Дая, из-за притока более дешевого украинского зерна восточноевропейские фермеры потеряли 417 миллионов евро.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время своего официального визита в Варшаву высказался о проблеме с украинским зерном в Польше. По словам главы государства, вопросы, вызвавшие недовольство польских фермеров, будут решены в ближайшее время.

Также 5 апреля министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик подал в отставку после массовых протестов в стране. Решение чиновника было вызвано зерновым кризисом и протестами фермеров против плана Еврокомиссии предоставить беспошлинный импорт на зерно из Украины до лета следующего года.

Напомним, 7 апреля сообщалось, что Украина согласилась прекратить импорт зерна на территорию Польши и теперь останется исключительно транзит.