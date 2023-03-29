Приток дешевого импорта: в Польше и Румынии призвали отслеживать экспорт зерна из Украины

Фермеры из Восточной Европы потеряли 417 миллионов евро от притока более дешевого украинского зерна на их рынки. Некоторым их них планируют выплатить компенсации.

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Румыния и Польша ведут переговоры с Европейской комиссией о том, чтобы ввести механизмах отслеживания экспорта украинского зерна, дабы защитить интересы местных фермеров на фоне наплыва дешевого импорта. Об этом 28 марта заявили премьер-министры стран Николае Чука и Матеуш Моравецкий, сообщает Reuters.

Главы правительств Польши и Румынии заявили на бизнес-конференции в Бухаресте, что их правительства работают над решениями по этому вопросу совместно с ЕС.

"Мы вместе участвуем в процессе обсуждения с Европейской комиссией того, какими должны быть механизмы для обеспечения прослеживаемости украинского экспорта и конечных пунктов назначения", — сказал румынский премьер Чука.

Моравецкий в свою очередь отметил, что они "вместе борются за то, чтобы это зерно покинуло наши страны".

"Мы боремся за то, что чтобы Европейский Союз эффективно помогал нам в реализации торговой политики, которая отвечает стратегическим интересам Украины и Центральной Европы, а также экономическим интересам Польши и Румынии", — заявил польский премьер.

Ранее в этом месяце министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дая заявил, что, по оценкам Европейской комиссии, фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии потеряли 417 миллионов евро от притока более дешевого украинского зерна на их рынки. Также он добавил, что Комиссия намерена выплатить компенсацию в размере 56,3 млн. евро польским, болгарским и румынским фермерам, а окончательное решение ожидается 30 марта.

В чем проблема с экспортом украинского зерна

Украина, будучи одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, столкнулась с тем, что ее черноморские порты оказались заблокированы после вторжения России, и была вынуждена искать альтернативные маршруты транспортировки через страны Европейского Союза — Польшу и Румынию.

Черноморская зерновая инициатива

Соглашение Черноморской инициативы между Украиной, Россией, Турцией и ООН были подписаны в Стамбуле 22 июля 2022 года. Июльское соглашение создало процедуры для безопасного экспорта зерна из определенных портов, чтобы попытаться разрешить продовольственный кризис в мире.

Напомним, 18 марта постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Сергей Кислица предложил расширить "зерновую сделку" на порты Николаевской области и продлить ее, как минимум, на 120 дней.

Ранее, 13 марта, стало известно, что делегация России после переговоров с высокопоставленными чиновниками ООН заявила, что Москва согласна на продолжение "зерновой сделки", но только на два месяца.