Приток дешевого импорта: в Польше и Румынии призвали отслеживать экспорт зерна из Украины
Фермеры из Восточной Европы потеряли 417 миллионов евро от притока более дешевого украинского зерна на их рынки. Некоторым их них планируют выплатить компенсации.
Румыния и Польша ведут переговоры с Европейской комиссией о том, чтобы ввести механизмах отслеживания экспорта украинского зерна, дабы защитить интересы местных фермеров на фоне наплыва дешевого импорта. Об этом 28 марта заявили премьер-министры стран Николае Чука и Матеуш Моравецкий, сообщает Reuters.
Главы правительств Польши и Румынии заявили на бизнес-конференции в Бухаресте, что их правительства работают над решениями по этому вопросу совместно с ЕС.
"Мы вместе участвуем в процессе обсуждения с Европейской комиссией того, какими должны быть механизмы для обеспечения прослеживаемости украинского экспорта и конечных пунктов назначения", — сказал румынский премьер Чука.
Моравецкий в свою очередь отметил, что они "вместе борются за то, чтобы это зерно покинуло наши страны".
"Мы боремся за то, что чтобы Европейский Союз эффективно помогал нам в реализации торговой политики, которая отвечает стратегическим интересам Украины и Центральной Европы, а также экономическим интересам Польши и Румынии", — заявил польский премьер.
Ранее в этом месяце министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дая заявил, что, по оценкам Европейской комиссии, фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии потеряли 417 миллионов евро от притока более дешевого украинского зерна на их рынки. Также он добавил, что Комиссия намерена выплатить компенсацию в размере 56,3 млн. евро польским, болгарским и румынским фермерам, а окончательное решение ожидается 30 марта.
В чем проблема с экспортом украинского зерна
Украина, будучи одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, столкнулась с тем, что ее черноморские порты оказались заблокированы после вторжения России, и была вынуждена искать альтернативные маршруты транспортировки через страны Европейского Союза — Польшу и Румынию.
Черноморская зерновая инициатива
Соглашение Черноморской инициативы между Украиной, Россией, Турцией и ООН были подписаны в Стамбуле 22 июля 2022 года. Июльское соглашение создало процедуры для безопасного экспорта зерна из определенных портов, чтобы попытаться разрешить продовольственный кризис в мире.
Напомним, 18 марта постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Сергей Кислица предложил расширить "зерновую сделку" на порты Николаевской области и продлить ее, как минимум, на 120 дней.
Ранее, 13 марта, стало известно, что делегация России после переговоров с высокопоставленными чиновниками ООН заявила, что Москва согласна на продолжение "зерновой сделки", но только на два месяца.