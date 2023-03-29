Приплив дешевого імпорту: в Польщі та Румунії закликали відслідковувати експорт зерна з України

Фермери зі Східної Європи втратили 417 мільйонів євро від припливу дешевшого українського зерна на їхні ринки. Деяким із них планують виплатити компенсації.

Related video

Румунія та Польща ведуть переговори з Європейською комісією щодо запровадження механізмів відстеження експорту українського зерна, щоб захистити інтереси місцевих фермерів на тлі припливу дешевого імпорту. Про це 28 березня заявили прем'єр-міністри країн Ніколає Чуке та Матеуш Моравецький, повідомляє Reuters.

Голови урядів Польщі та Румунії заявили на бізнес-конференції у Бухаресті, що їхні уряди працюють над рішеннями з цього питання спільно з ЄС.

"Ми разом беремо участь у процесі обговорення з Європейською комісією того, якими мають бути механізми для забезпечення простежуваності українського експорту та кінцевих пунктів призначення", — сказав румунський прем'єр Чуке.

Моравецький зазначив, що вони "разом борються за те, щоб це зерно залишило наші країни".

"Ми боремося за те, щоб Європейський Союз ефективно допомагав нам у реалізації торговельної політики, яка відповідає стратегічним інтересам України та Центральної Європи, а також економічним інтересам Польщі та Румунії", — заявив польський прем'єр.

Раніше цього місяця міністр сільського господарства Румунії Петре Дає заявив, що, за оцінками Європейської комісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 мільйонів євро від притоку дешевшого українського зерна на їхні ринки. Також він додав, що Комісія має намір виплатити компенсацію у розмірі 56,3 млн євро польським, болгарським та румунським фермерам, а остаточне рішення очікується 30 березня.

У чому проблема експорту українського зерна

Україна, як одна з найбільших у світі експортерів зерна, зіткнулася з тим, що її чорноморські порти виявилися заблокованими після вторгнення Росії, і змушена була шукати альтернативні маршрути транспортування через країни Європейського Союзу — Польщу та Румунію.

Чорноморська зернова ініціатива

Угоду Чорноморської ініціативи між Україною, Росією, Туреччиною та ООН було підписано у Стамбулі 22 липня 2022 року. Липнева угода створила процедури для безпечного експорту зерна із певних портів, щоб спробувати вирішити продовольчу кризу у світі.

Нагадаємо, 18 березня постійний представник України в Організації об'єднаних націй Сергій Кислиця запропонував розширити "зернову угоду" на порти Миколаївської області та продовжити її як мінімум на 120 днів.

Раніше, 13 березня, стало відомо, що делегація Росії після переговорів з високопосадовцями ООН заявила, що Москва згодна на продовження "зернової угоди", але лише на два місяці.