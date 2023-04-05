"Мы нашли выход": Зеленский высказался о проблеме с украинским зерном в Польше (видео)
По словам украинского президента, вопросы, вызвавшие недовольство польских фермеров, будут решены в ближайшее время.
Киев и Варшава уладили проблему с экспортом украинского зерна через Польшу, который вызвал недовольство местных предстателей сельского хозяйства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве.
"Мы обсуждали вопросы касательно польских и украинских фермеров. Мы нашли выход", — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что между такими близкими партнерами и друзьями, как Польша и Украина не может быть противоречий. Украинский лидер не уточнил, как именно будет решаться вопрос с зерном, однако, заявил, что проблема будет решена в течении ближайших недель.
"Я благодарю польский народ за достигнутое ключевое логистическое значение Польши. Именно через ваши дороги и порты проходит помощь Украине со всего мира", — заключил Зеленский.
Экспорт украинского зерна: чем недовольны польские фермеры
После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, Украина начала экспортировать большую долю своего зерна через сухопутную границу с Польшей. Однако товар, который должен был идти через соседнюю страну транзитом, нередко продавался там, что спровоцировало негодование среди польских фермеров.
В связи с этим главы правительства Польши и Румынии обратились к Еврокомиссии касательно введения механизма отслеживания экспорта украинского зерна, чтобы минимизировать его нелегальное оседание в их странах.
По данным министра сельского хозяйства Румынии Петрэ Дая, из-за притока более дешевого украинского зерна восточноевропейские фермеры потеряли 417 миллионов евро.
Напомним, что 5 апреля польский министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик подал в отставку на фоне протестов фермеров и кризиса, спровоцированного беспошлинным импортом украинского зерна. В правящей партии считают, что экс-министр не смог совладать с зерновым кризисом.