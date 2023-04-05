"Ми знайшли вихід": Зеленський висловився про проблему з українським зерном у Польщі (відео)

За словами українського президента, питання, які викликали невдоволення польських фермерів, будуть вирішені найближчим часом.

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Київ і Варшава залагодили проблему з експортом українського зерна через Польщу, який викликав невдоволення місцевих представників сільського господарства. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 5 квітня на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Варшаві.

"Ми обговорювали питання щодо польських та українських фермерів. Ми знайшли вихід", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що між такими близькими партнерами та друзями, як Польща та Україна, не може бути суперечностей. Український лідер не уточнив, як саме вирішуватиметься питання із зерном, проте заявив, що проблему буде вирішено протягом найближчих тижнів.

"Я дякую польському народу за досягнуте ключове логістичне значення Польщі. Саме через ваші дороги та порти проходить допомога Україні з усього світу", — сказав Зеленський.

Пресконференція Володимира Зеленського та Матеуша Моравецького у Варшаві

Експорт українського зерна: чим незадоволені польські фермери

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Україна почала експортувати велику частку свого зерна через сухопутний кордон з Польщею. Проте товар, який мав йти через сусідню країну транзитом, нерідко продавався там, що спровокувало обурення серед польських фермерів.

У зв'язку з цим глави уряду Польщі та Румунії звернулися до Єврокомісії щодо запровадження механізму відстеження експорту українського зерна, щоб мінімізувати його нелегальне осідання у їхніх країнах.

За даними міністра сільського господарства Румунії Петре Дая, через приплив дешевшого українського зерна східноєвропейські фермери втратили 417 мільйонів євро.

Нагадаємо, що 5 квітня польський міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку на тлі протестів фермерів та кризи, спровокованої безмитним імпортом українського зерна. У правлячій партії вважають, що ексміністр не зміг впоратися із зерновою кризою.