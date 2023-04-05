Протести проти українського зерна: міністр сільського господарства Польщі подав у відставку

Рішення Генрика Ковальчика викликали зернова криза та протести фермерів проти плану Єврокомісії надати безмитний імпорт на зерно з України до літа наступного року.

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У середу, 5 квітня, польський міністр сільського господарства та розвитку села Генрик Ковальчик подав у відставку. Рішення про звільнення голова міністерства ухвалив на тлі протестів фермерів і кризи, спровокованої безмитним імпортом українських зернових. Про це повідомляє Wprost.

Представники керівної партії "Право і справедливість" визнали, що чиновник не впорався із зерновою кризою.

План Єврокомісії передбачає безмитний імпорт зерна з України до червня наступного року. Польські фермери не згодні з такою ініціативою і стверджують, що через це місцеве зерно продається в Польщі, а не експортується в інші країни.

Учасники протестів у Польщі

Місцеві аграрії навіть загрожували зірвати візит українського президента Володимира Зеленського до Варшави.

"Очевидно, що Єврокомісія не виконає основної вимоги фермерів", — пояснив свою відставку Ковальчик.

Польські аграрії перекрили дорогу тракторами

Зернова криза в Польщі

Після широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну Євросоюз пішов на скасування квот для зернових, що імпортуються з України. Частина експорту, який блокувала РФ у Чорному морі, була відправлена через польські та румунські автомобільні та залізничні дороги. Однак поява імпортного зерна на сусідніх ринках зазнала шкоди місцевим аграріям. У зв'язку з цим Єврокомісія запропонувала компенсації для підтримки сільськогосподарської індустрії країн Східної Європи: 10 млн євро — Румунії, 29,5 млн — Польщі, і 16,7 млн — Болгарії.

За інформацією СБУ, одеські чиновники заробляли на "зерновій угоді". Силовики стверджують, що організатори злочинної схеми вимагали від представників компаній, які експортують зерно в рамках угоди, по 40 північноамериканських центів із кожної тонни.

Нагадаємо, що африканський корабель, що прямував в Україну, затонув біля берегів Туреччини. Береговій охороні турецького порту вдалося врятувати п'ять членів екіпажу, пошуки дев'яти моряків, котрі залишилися, продовжуються.