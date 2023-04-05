Протесты против украинского зерна: министр сельского хозяйства Польши подал в отставку

Решение Хенрика Ковальчика вызвано зерновым кризисом и протестами фермеров против плана Еврокомиссии предоставить беспошлинный импорт на зерно из Украины до лета следующего года.

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В среду, 5 апреля, польский министр сельского хозяйства и развития села Хенрик Ковальчик подал в отставку. Решение об уходе глава министерства принял на фоне протестов фермеров и кризиса, спровоцированного беспошлинным импортом украинских зерновых. Об этом сообщает Wprost.

Представители правящей партии "Право и справедливость" сочли, что чиновник не справился с зерновым кризисом.

План Еврокомиссии предусматривает беспошлинный импорт зерна из Украины вплоть до июня следующего года. Польские фермеры не были согласны с такой инициативой и утверждают, что из-за этого местное зерно продается в Польше, а не экспортируется в другие страны.

Участники протестов в Польше

Местные аграрии даже угрожали сорвать визит украинского президента Владимира Зеленского в Варшаву.

"Очевидно, что Еврокомиссия не выполнит основное требование фермеров", — объяснил свою отставку Ковальчик.

Польские аграрии перекрыли дорогу тракторами

Зерновой кризис в Польше

После широкомасштабного вторжения российских войск в Украину Евросоюз пошел на отмену пошлин и квот для импортируемых из Украины зерновых. Часть экспорта, который блокировала РФ в Черном море, был направлен через польские и румынские автомобильные и железнодорожные дороги. Однако появление импортного зерна на соседних рынках пошло во вред местным аграриям. В этой связи Еврокомиссия предложила компенсации для поддержки сельскохозяйственной индустрии стран Восточной Европы: 10 млн евро — Румынии, 29,5 млн — Польше, и 16,7 млн — Болгарии.

По информации СБУ, одесские чиновники зарабатывали на "зерновом соглашении". Силовики утверждают, что организаторы преступной схемы вымогали деньги от представителей компаний, которые экспортируют зерно в рамках соглашения. От каждой тонны экспортеры должны были платить по 40 североамериканских центов.

Напомним, что направлявшийся в Украину африканский корабль затонул у берегов Турции. Береговой охране турецкого порта удалось спасти пять членов экипажа, поиски девяти оставшихся моряков продолжаются.