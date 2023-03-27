Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна

"По 40 центів за тонну": одеські чиновники заробляли на "зерновій угоді", — СБУ

В Одеській області викрили корупційну схему, пов'язану із "зерновою угодою"
В Одеській області викрили корупційну схему, пов'язану із "зерновою угодою"

За інформацією спецслужби, учасники схеми вимагали гроші від представників компаній, які займаються експортом у рамках угоди. З кожної тонни продукції просили бізнесменів 40 американських центів.

Related video

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області ліквідували корупційну схему, пов'язану з "зерновою угодою". Про це сьогодні, 27 березня, повідомляє СБУ.

Учасники схеми вимагали гроші з представників компаній, які займаються експортом у рамках угоди. За хабарі гарантували безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів на продукцію, а за відмову платити "данину" погрожували затягнути бюрократичні процедури.

СБУ ліквідувала корупційну схему, пов'язану із "зерновою угодою" Fullscreen
СБУ ліквідувала корупційну схему, пов'язану із "зерновою угодою"
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
СБУ ліквідувала корупційну схему, пов'язану із "зерновою угодою"

Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди отримання майже 400 тис. у гривневому еквіваленті посередником, якого посадовці залучили до передачі хабарів. Встановлено, що за кожну тонну продукції, що експортується, учасники схеми вимагали "данину" у розмірі 40 американських центів.

У рамках кримінального провадження СБУ задокументувала передачу посереднику чергового завдатку.

Чорноморська зернова ініціатива

Угоду Чорноморської ініціативи між Україною, Росією, Туреччиною та ООН було підписано у Стамбулі 22 липня 2022 року. Липнева угода створила процедури для безпечного експорту зерна із певних портів, щоб спробувати вирішити продовольчу кризу у світі.

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що делегація Росії після переговорів з високопосадовцями ООН заявила, що Москва згодна на продовження "зернової угоди", але лише на два місяці.

9 березня, глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "нечесною" позицію країн Заходу щодо зернової угоди. За його словами, російським кораблям із зерном та добривами як вантаж забороняють заходити в порти країн-імпортерів.

Нагадаємо, 6 березня Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Ігоря Ткачука.

Ще ми писали про те, що 3 березня Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону повідомила про підозру жінці, яка незаконно привласнила нерухомість в Одесі, що належить Міністерству оборони України.

Раніше, 27 лютого, в СБУ також повідомили про затримання в Одесі організатора агентурної мережі російських спецслужб, який виявився помічником одного з депутатів кримського парламенту Костянтина Мальчикова.