"По 40 центів за тонну": одеські чиновники заробляли на "зерновій угоді", — СБУ

За інформацією спецслужби, учасники схеми вимагали гроші від представників компаній, які займаються експортом у рамках угоди. З кожної тонни продукції просили бізнесменів 40 американських центів.

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У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області ліквідували корупційну схему, пов'язану з "зерновою угодою". Про це сьогодні, 27 березня, повідомляє СБУ.

Учасники схеми вимагали гроші з представників компаній, які займаються експортом у рамках угоди. За хабарі гарантували безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів на продукцію, а за відмову платити "данину" погрожували затягнути бюрократичні процедури.

СБУ ліквідувала корупційну схему, пов'язану із "зерновою угодою"

Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди отримання майже 400 тис. у гривневому еквіваленті посередником, якого посадовці залучили до передачі хабарів. Встановлено, що за кожну тонну продукції, що експортується, учасники схеми вимагали "данину" у розмірі 40 американських центів.

У рамках кримінального провадження СБУ задокументувала передачу посереднику чергового завдатку.

Чорноморська зернова ініціатива

Угоду Чорноморської ініціативи між Україною, Росією, Туреччиною та ООН було підписано у Стамбулі 22 липня 2022 року. Липнева угода створила процедури для безпечного експорту зерна із певних портів, щоб спробувати вирішити продовольчу кризу у світі.

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що делегація Росії після переговорів з високопосадовцями ООН заявила, що Москва згодна на продовження "зернової угоди", але лише на два місяці.

9 березня, глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "нечесною" позицію країн Заходу щодо зернової угоди. За його словами, російським кораблям із зерном та добривами як вантаж забороняють заходити в порти країн-імпортерів.

Нагадаємо, 6 березня Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Ігоря Ткачука.

Ще ми писали про те, що 3 березня Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону повідомила про підозру жінці, яка незаконно привласнила нерухомість в Одесі, що належить Міністерству оборони України.

Раніше, 27 лютого, в СБУ також повідомили про затримання в Одесі організатора агентурної мережі російських спецслужб, який виявився помічником одного з депутатів кримського парламенту Костянтина Мальчикова.