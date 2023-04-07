Украина согласилась прекратить импорт зерна в Польшу, но транзит остается, - министр

По словам главы Министерства сельского хозяйства Польши Роберта Телюса, они с украинским коллегой смогли уладить конфликт и контроль над зерном усилится.

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Украина согласилась прекратить импорт зерна на территорию Польши и теперь останется исключительно транзит. Об этом заявил новый министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс в пятницу, 7 апреля.

"Украинская сторона понимает наши проблемы, проблемы польского фермера, и украинская сторона согласилась на наши предложения, чтобы очень сильно пересмотреть вопросы ввоза зерна в Польшу", — сказал он.

В первую очередь речь идет про пшеницу, кукурузу, подсолнухе и других культур, избыток которых начал создавать большие проблемы. Ограничения продлятся некоторое время, а в будущем вопрос могут пересмотреть.

При этом, как уже было подмечено, это не коснется транзита — украинское зерно продолжат возить через территорию Польши, а Киев и Варшава усилят контроль над тем, чтобы зерно не оставалось в стране.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский подметил, что прекращение импорта будет длиться до начала нового сезона. В ближайшие недели стороны выработают ограничения, которые будут обязаны соблюдать стороны.

Напомним, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время своего официального визита в Варшаву высказался о проблеме с украинским зерном в Польше. По словам главы государства, вопросы, вызвавшие недовольство польских фермеров, будут решены в ближайшее время.

Также 5 апреля министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик подал в отставку после массовых протестов в стране. Решение чиновника было вызвано зерновым кризисом и протестами фермеров против плана Еврокомиссии предоставить беспошлинный импорт на зерно из Украины до лета следующего года.