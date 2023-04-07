Україна погодилася припинити імпорт зерна до Польщі, але транзит залишається, — міністр

За словами голови Міністерства сільського господарства Польщі Роберта Телюса, вони з українським колегою змогли залагодити конфлікт та контроль над зерном посилиться.

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Україна погодилася припинити імпорт зерна на територію Польщі і наразі залишиться виключно транзит. Про це заявив новий міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс у п'ятницю, 7 квітня.

"Українська сторона розуміє наші проблеми, проблеми польського фермера, і українська сторона погодилася на наші пропозиції, щоб дуже переглянути питання ввезення зерна до Польщі", — сказав він.

Насамперед йдеться про пшеницю, кукурудзу, соняшник та інші культури, надлишок яких почав створювати великі проблеми. Обмеження триватимуть деякий час, а надалі питання можуть переглянути.

При цьому, як уже було зауважено, це не торкнеться транзиту — українське зерно продовжать возити через територію Польщі, а Київ та Варшава посилять контроль над тим, щоб зерно не залишалося в країні.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зауважив, що припинення імпорту триватиме до початку нового сезону. У найближчі тижні сторони вироблять обмеження, які будуть зобов'язані дотримуватись сторін.

Нагадаємо, 5 квітня президент України Володимир Зеленський під час свого офіційного візиту до Варшави висловився щодо проблеми з українським зерном у Польщі. За словами глави держави, питання, які викликали невдоволення польських фермерів, буде вирішено найближчим часом.

Також 5 квітня міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик подав у відставку після масових протестів у країні. Рішення чиновника було викликане зерновою кризою та протестами фермерів проти плану Єврокомісії надати безмитний імпорт на зерно з України до літа наступного року.