Україна та Польща домовилися про відновлення транзиту зерна: коли він запрацює

За словами міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса, Варшаві вдалося розробити механізми, які гарантують, що під час транзиту зерно не залишиться на території країни.

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Україна та Польща домовилися про відновлення транзиту української агропродукції через територію Польщі. Про це у вівторок, 18 квітня, повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

"За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч із четверга 20 квітня на п'ятницю 21 квітня поточного року", — повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Міністр уточнила, що зараз уряд очікує на офіційне повідомлення від колег із Варшави щодо технічних аспектів транспортування української продукції через територію Польщі.

При цьому, як повідомив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, його країні вдалося розробити механізми, які б гарантували, що під час транзиту зерно не залишиться в Польщі. Він уточнив, що для цього буде запроваджено спеціальну систему моніторингу.

"ЄС заплющив очі на нашу проблему. У суботу ми запровадили заборону на ввезення товарів. Після цього ми продовжили розмову. Ми успішно завершили переговори з українською стороною. Я радий, що нам вдалося напрацювати механізми, що дозволяють здійснювати транзит", — розповів профільний міністр Телус. .

У Мінекономіки України нагадали, що заборона на транзит українського зерна територією Польщі була запроваджена минулого тижня через те, що частина української агропродукції залишалася на території цієї країни та створювала цінову конкуренцію польським фермерам.

Проблеми з транзитом українського зерна

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Україна стала експортувати велику частку свого зерна через сухопутний кордон з Польщею. Проте товар, який мав йти через сусідню країну транзитом, нерідко продавався там, що спровокувало обурення серед польських фермерів.

У зв'язку з цим глави уряду Польщі та Румунії звернулися до Єврокомісії щодо запровадження механізму відстеження експорту українського зерна, щоб мінімізувати його нелегальне осідання у їхніх країнах. За даними міністра сільського господарства Румунії Петре Дая, через приплив дешевшого українського зерна східноєвропейські фермери втратили 417 мільйонів євро.

5 квітня президент України Володимир Зеленський під час свого офіційного візиту до Варшави висловився щодо проблеми з українським зерном у Польщі. За словами глави держави, питання, які викликали невдоволення польських фермерів, буде вирішено найближчим часом.

Також 5 квітня міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик подав у відставку після масових протестів у країні. Рішення чиновника було викликане зерновою кризою та протестами фермерів проти плану Єврокомісії надати безмитний імпорт на зерно з України до літа наступного року.

Нагадаємо, 7 квітня повідомлялося, що Україна погодилася припинити імпорт зерна на територію Польщі й наразі залишиться виключно транзит.