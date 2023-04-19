С охраной и GPS-трекерами: как Польша будет контролировать транзит украинского зерна

По словам министра аграрной политики и продовольствия, польский транзит для Украины очень важен, поскольку на него приходится значительный процент украинского экспорта аграрной продукции.

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После возобновления транзита украинской агропродукции Польша будет отслеживать ее перемещение с помощью специальных трекеров. Об этом 19 апреля 2023 года заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, передает издание Liga.net.

Так, по словам чиновника, устройства будут выдавать экспортерам на границе после оформления транзитной декларации.

"Трекер показывает, что машина или вагоны идут в порты или другие страны Евросоюза. В первую неделю по желанию польской стороны они могут осуществлять физическое сопровождение своими таможенниками, чтобы наработать для себя выводы", – рассказал министр.

Николай Сольский также отметил, что польский транзит для Украины очень важен, поскольку на него приходится значительный процент украинского экспорта аграрной продукции. В процентном отношении через Польшу шло до 10% агроэкспорта, половина продукции оставалась внутри страны, а остальную отправляли дальше.

"Из западных стран самый большой транзит – через Румынию, самый маленький – через Словакию. Вторая после Румынии страна по экспорту и внутреннему потреблению – это была Польша", – отметил Сольский.

Что за проблемы с транзитом украинского зерна

С началом полномасштабной войны между Украиной и РФ наша страна экспортировала большую долю своего зерна через сухопутную границу с Польшей. Однако товар, который должен был идти через соседнюю страну транзитом, нередко продавался там, что не понравилось польским фермерам.

Поэтому главы правительства Польши и Румынии обратились к Еврокомиссии касательно введения механизма отслеживания экспорта украинского зерна, чтобы минимизировать его нелегальное оседание в их странах. По данным министра сельского хозяйства Румынии Петрэ Дая, из-за притока более дешевого украинского зерна восточноевропейские фермеры потеряли 417 миллионов евро.

5 апреля министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик подал в отставку после массовых протестов в стране. Решение чиновника было вызвано зерновым кризисом и протестами фермеров против плана Еврокомиссии предоставить беспошлинный импорт на зерно из Украины до лета следующего года. Уже 15 апреля Польша ввела запрет на транзит украинского зерна по своей территории.

Напомним также, что протесты против украинского зерна возникли и в Румынии. Местные производители потребовали возмещения убытков из-за конкуренции с украинской зернопродукцией.