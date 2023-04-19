З охороною та GPS-трекерами: як Польща контролюватиме транзит українського зерна

За словами міністра аграрної політики та продовольства, польський транзит для України є дуже важливим, оскільки на нього припадає значний відсоток українського експорту аграрної продукції.

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Після відновлення транзиту української агропродукції Польща відстежуватиме її переміщення за допомогою спеціальних трекерів. Про це 19 квітня 2023 року заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає видання Liga.net.

Так, за словами чиновника, пристрої видаватимуть експортерам на кордоні після оформлення транзитної декларації.

"Трекер показує, що машина чи вагони їдуть до портів чи інших країн Євросоюзу. У перший тиждень за бажанням польської сторони вони можуть здійснювати фізичний супровід своїми митниками, щоб напрацювати для себе висновки", – розповів міністр.

Микола Сольський також зазначив, що польський транзит для України є дуже важливим, оскільки на нього припадає значний відсоток українського експорту аграрної продукції. У відсотковому відношенні через Польщу йшло до 10% агроекспорту, половина продукції залишалася всередині країни, а решту відправляли далі.

"Із західних країн найбільший транзит – через Румунію, найменший – через Словаччину. Друга після Румунії країна з експорту та внутрішнього споживання – це була Польща", – зазначив Сольський.

Що за проблеми із транзитом українського зерна

З початком повномасштабної війни між Україною та РФ наша країна експортувала велику частку свого зерна через сухопутний кордон із Польщею. Однак товар, який мав йти через сусідню країну транзитом, нерідко продавався там, що не сподобалось польським фермерам.

Тому глави уряду Польщі та Румунії звернулися до Єврокомісії щодо запровадження механізму відстеження експорту українського зерна, щоб мінімізувати його нелегальне осідання у їхніх країнах. За даними міністра сільського господарства Румунії Петре Дая, через приплив дешевшого українського зерна східноєвропейські фермери втратили 417 мільйонів євро.

5 квітня міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку після масових протестів у країні. Рішення чиновника було викликане зерновою кризою та протестами фермерів проти плану Єврокомісії надати безмитний імпорт на зерно з України до літа наступного року. Вже 15 квітня Польща запровадила заборону на транзит українського зерна своєю територією.

Нагадаємо, що протести проти українського зерна виникли і в Румунії. Місцеві виробники вимагали відшкодування збитків через конкуренцію з українською зернопродукцією.