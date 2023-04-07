Блокують кордон: у Румунії протестують проти українського зерна (відео)

Румунські протестувальники виступають проти імпорту зерна з України, а також вимагають компенсації за збитки, які завдало фермерам ввезення українського зерна.

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У Румунії масштабні протести фермерів через імпорт зерна з України, який призвів до зниження цін на власну румунську продукцію, про це сьогодні, 7 квітня, повідомляє видання Digi24.

Мітингувальники збираються на прикордонних пунктах пропуску.

"Румунські протестувальники, які виступають проти імпорту зерна з України, рухаються зі своїми тракторами та іншою сільськогосподарською технікою до місць, де запланували акції — зокрема, і пунктів пропуску на кордоні, які загрожують заблокувати", — пише видання.

У Румунії протестують проти українського зерна

Крім того, ще кілька сотень фермерів збираються у Бухаресті перед представництвом Європейської комісії та обурюються недостатньою компенсацією для тих, хто зазнав збитків через українське зерно.

Тим часом у Держприкордонслужбі України попередили, що у пункті пропуску "Порубне – Сірет" можливі проблеми із перетином кордону.

"Під час акцій передбачається проведення мітингів у різних регіонах Румунії І можливе блокування доріг міжнародного сполучення, зокрема перед пунктом пропуску "Порубне – Сірет". Це може уповільнити пропускання громадян і транспортних засобів в обох напрямках", — пише пресслужба.

Станом на 15:00 румунська сторона не приймає вантажівки з України. На в'їзді в Україну також помічено до 500 одиниць легкових автомобілів.

28 березня прем'єри Румунії та Польщі заявили, що ведуть переговори з Європейською комісією щодо запровадження механізмів відстеження експорту українського зерна, щоб захистити інтереси місцевих фермерів на тлі напливу дешевого імпорту.

Нагадаємо, 18 березня постійний представник України в Організації об'єднаних націй Сергій Кислиця запропонував розширити "зернову угоду" на порти Миколаївської області та продовжити її як мінімум на 120 днів.