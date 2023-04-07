Блокируют границу: в Румынии протестуют против украинского зерна (видео)

Румынские протестующие выступают против импорта зерна из Украины, а также требуют компенсации за убытки, которые принес фермерам ввоз украинского зерна.

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В Румынии масштабные протесты фермеров из-за импорта зерна из Украины, что привело к снижению цен на их продукцию, об этом сегодня, 7 апреля, сообщает румынское издание Digi24.

Митингующие собираются на пограничных пунктах пропуска.

"Румынские протестующие, выступающие против импорта зерна из Украины, двигаются со своими тракторами и другой сельскохозяйственной техникой к местам, где запланировали акции — в частности, и пунктам пропуска на границе, которые угрожают заблокировать", — пишет издание.

В Румынии протестуют против украинского зерна

Кроме того, еще несколько сотен фермеров собираются в Бухаресте перед представительством Европейской комиссии и возмущаются недостаточной компенсацией для тех, кто понес убытки из-за импорта украинского зерна.

Тем временем в Госпогранслужбе Украины предупредили, что в пункте пропуска "Порубное – Сирет" возможны проблемы с пересечением границы.

"В ходе акций предполагается проведение митингов в разных регионах Румынии и возможное блокирование дорог международного сообщения, в частности перед пунктом пропуска "Порубное – Сирет". Это может замедлить пропуск граждан и транспортных средств в обоих направлениях", – пишет пресс-служба.

По состоянию на15:00 румынская не принимает грузовики из Украины. На въезде в Украину также замечено до 500 единиц легковых авто.

28 марта премьеры Румынии и Польши заявили, что ведут переговоры с Европейской комиссией о том, чтобы ввести механизмах отслеживания экспорта украинского зерна, дабы защитить интересы местных фермеров на фоне наплыва дешевого импорта.

Напомним, 18 марта постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Сергей Кислица предложил расширить "зерновую сделку" на порты Николаевской области и продлить ее, как минимум, на 120 дней.