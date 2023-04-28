Ввоз зерна из Украины в Европу: Польша и ЕС договорились о новых ограничениях

Польша и другие страны снимают блокировку импорта продовольствия из Украины, но вводят другие ограничительные меры.

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Польские власти убедили Европейский Союз о необходимости запретить ввозить пять видов сельхозпродукции из Украины. Это 90% всего импорта украинской агропродукции. Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, пишет RMF FM.

"Мы окончательно договорились с ЕС о запрете импорта тех сельскохозяйственных продуктов, которые привели к дестабилизации на польском рынке. В основном это касается зерновых и кукурузы", — заявил он.

Согласно соглашению, Польша и другие страны снимают блокировку импорта продовольствия из Украины. Вместо запрета будут действовать ограничения на импорт пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла. Запрет на импорт этих пяти товаров составляет 90% всего импорта из Украины.

Вместо того чтобы расширить список запретом на импорт таких продуктов, как молоко, мясо птицы или яйца, Еврокомиссия проведет дальнейшее расследование. Если по ее мнению проблема подтвердится, сработает защитное предостережение. Оно означает введение таможенных пошлин.

Напомним, часть украинского зерна, которое поступало в Европейский союз, оставалась в результате в ближайших странах. Это спровоцировало резкое снижение цен на внутреннем рынке ЕС, что не понравилось многим фермерам.

Недавно руководство ЕС решило возместить расходы фермеров из пяти стран Европы, граничащих с Украиной, чьи интересы пострадали от увеличения экспорта зерновых. В качестве компенсации фермерам выделят 100 млн евро.

18 апреля сообщалось, что Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна. Министр сельского хозяйства Роберт Телюс отметил, что Варшава разработала механизмы, гарантирующие, что во время транзита зерно не останется на территории страны.

При этом уже 25 числа польские власти предложили продлить действие запрета на импорт украинского продовольствия до конца 2023 года.