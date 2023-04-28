Ввезення зерна з України до Європи: Польща та ЄС домовилися про нові обмеження

Польща й інші країни знімають блокування імпорту продовольства з України, але запроваджують інші обмежувальні заходи.

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Польська влада переконала Європейський Союз щодо необхідності заборонити ввезення п'яти видів сільгосппродукції з України. Це 90% від усього імпорту української агропродукції. Про це заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, пише RMF FM.

"Ми остаточно домовилися з ЄС про заборону імпорту тих сільськогосподарських продуктів, які призвели до дестабілізації на польському ринку. Здебільшого це стосується зернових і кукурудзи", — заявив він.

Згідно з угодою, Польща й інші країни знімають блокування імпорту продовольства з України. Замість заборони діятимуть обмеження на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та олії. Заборона імпорту цих п'яти товарів становить 90% всього імпорту з України.

Замість того, щоб розширити список забороною на імпорт таких продуктів, як молоко, м'ясо птиці чи яйця, Єврокомісія проведе подальше розслідування. Якщо, на її думку, проблема підтвердиться, то спрацює захисне застереження. Воно означає введення мит.

Нагадаємо, частина українського зерна, яке надходило до Європейського союзу, залишалося зрештою у найближчих країнах. Це спровокувало різке зниження цін на внутрішньому ринку ЄС, що не сподобалося багатьом фермерам.

Нещодавно керівництво ЄС вирішило відшкодувати витрати фермерів із п'яти країн Європи, що межують з Україною, інтереси яких постраждали від збільшення експорту зернових. Як компенсацію фермерам виділять 100 млн євро.

18 квітня повідомлялося, що Україна та Польща домовилися про відновлення транзиту зерна. Міністр сільського господарства Роберт Телюс зазначив, що Варшава розробила механізми, які гарантують, що під час транзиту зерно не залишиться на території країни.

При цьому вже 25 числа польська влада запропонувала продовжити дію заборони на імпорт українського продовольства до кінця 2023 року.